Заразившуюся коронавирусом народную артистку РСФСР перевели в реанимацию
Сегодня, 18:11 Вадим КарасевФото: Наталья Логинова / «Коммерсантъ»
Заразившуюся коронавирусом Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову перевели в реанимацию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Стало известно, что состояние 95-летней Лядовой резко ухудшилось. Уточняется, что ее не подключали к аппарату ИВЛ.
27 февраля Людмилу Лядову госпитализировали с COVID-19 в тяжелой стадии, с 75-процентным поражением легких.
По материалам: lenta.ru