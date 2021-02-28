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Заразившуюся коронавирусом народную артистку РСФСР перевели в реанимацию

Заразившуюся коронавирусом народную артистку РСФСР перевели в реанимациюФото: Наталья Логинова / «Коммерсантъ»

Заразившуюся коронавирусом Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову перевели в реанимацию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Стало известно, что состояние 95-летней Лядовой резко ухудшилось. Уточняется, что ее не подключали к аппарату ИВЛ.

27 февраля Людмилу Лядову госпитализировали с COVID-19 в тяжелой стадии, с 75-процентным поражением легких.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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