Зависимость от психоактивных веществ и несчастная любовь. Что произошло с экс-звездой YouTube Ивангаем

Анастасия Иванова

Когда-то блогер имел бешеную популярность в Интернете, однако в один момент неожиданно исчез со всех радаров. Вчера он откровенно рассказал поклонникам, что с ним произошло. Оказалось, что в жизни Ивангая было немало трудностей, но он научился находить в этом мотивацию для положительных перемен.

25-летний видеоблогер не скрывает, что ему пришлось преодолеть многое, и это так или иначе оказало влияние на его психическое состояние. Ивангай не сразу сумел перебороть в себе зависимости и депрессивное состояние. «Я получил уникальный опыт по разным ветвям жизни. Я говорю именно о стрессовом опыте, самом ценном опыте, ведь стресс эффективней закрепляет информацию нежели эйфория. Я получил опыт неудачной любви у всех на виду, что научило думать холодной головой; опыт финансового дефолта, что научило контролировать денежные потоки; опыт жизни за границей, за счет чего стал больше ценить родину», — рассказал он.

Кроме того, ютубер признался, что нередко прибегал к допингу и даже оказывался в больнице. Эти события также произвели на него неизгладимое впечатление. «Я перенес клинические операции, что заставило меня переосмыслить здоровье. Я имел опыт психоактивных веществ, что научило меня ценить трезвость», — заявил Ивангай.

Многие проблемы начинающий музыкант связал с публичностью, которая создавала определенные препятствия для расслабления и приближала к нему людей, желающих нажиться на популярности другого. Когда-то ему пришлось порвать отношения со многими такими друзьями. Теперь Ивангай надеется, что не наступит на те же грабли.

Поклонники поддержали блогера в комментариях. «Вань, все хорошо, все мы люди, будь собой»; «Ты, безусловно, молодец, мы гордимся тобой»; «По-прежнему самый лучший», — написали они. Публика обратилась к Ивангаю с просьбой поскорее вернуться на YouTube с новыми роликами.

Напомним, что блогер на два года пропадал с просторов Сети. Это время Ивангай посвятил обучению музыке, занимался созданием треков, которые сейчас выпускает под псевдонимом AWEN. Он обратился к прежнему формату лишь в 2020-м. «Видео на канале не выходило долго, потому что я не хотел ломать персонажа Ивангая. Меня привыкли видеть — веселого и жизнерадостного», — отметил тогда ютубер.