Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Зависимость от психоактивных веществ и несчастная любовь. Что произошло с экс-звездой YouTube Ивангаем

Зависимость от психоактивных веществ и несчастная любовь. Что произошло с экс-звездой YouTube Ивангаем

Зависимость от психоактивных веществ и несчастная любовь. Что произошло с экс-звездой YouTube Ивангаем

Когда-то блогер имел бешеную популярность в Интернете, однако в один момент неожиданно исчез со всех радаров. Вчера он откровенно рассказал поклонникам, что с ним произошло. Оказалось, что в жизни Ивангая было немало трудностей, но он научился находить в этом мотивацию для положительных перемен.

25-летний видеоблогер не скрывает, что ему пришлось преодолеть многое, и это так или иначе оказало влияние на его психическое состояние. Ивангай не сразу сумел перебороть в себе зависимости и депрессивное состояние. «Я получил уникальный опыт по разным ветвям жизни. Я говорю именно о стрессовом опыте, самом ценном опыте, ведь стресс эффективней закрепляет информацию нежели эйфория. Я получил опыт неудачной любви у всех на виду, что научило думать холодной головой; опыт финансового дефолта, что научило контролировать денежные потоки; опыт жизни за границей, за счет чего стал больше ценить родину», — рассказал он. 

Кроме того, ютубер признался, что нередко прибегал к допингу и даже оказывался в больнице. Эти события также произвели на него неизгладимое впечатление. «Я перенес клинические операции, что заставило меня переосмыслить здоровье. Я имел опыт психоактивных веществ, что научило меня ценить трезвость», — заявил Ивангай.

Многие проблемы начинающий музыкант связал с публичностью, которая создавала определенные препятствия для расслабления и приближала к нему людей, желающих нажиться на популярности другого. Когда-то ему пришлось порвать отношения со многими такими друзьями. Теперь Ивангай надеется, что не наступит на те же грабли. 

Поклонники поддержали блогера в комментариях. «Вань, все хорошо, все мы люди, будь собой»; «Ты, безусловно, молодец, мы гордимся тобой»; «По-прежнему самый лучший», — написали они. Публика обратилась к Ивангаю с просьбой поскорее вернуться на YouTube с новыми роликами. 

Напомним, что блогер на два года пропадал с просторов Сети. Это время Ивангай посвятил обучению музыке, занимался созданием треков, которые сейчас выпускает под псевдонимом AWEN. Он обратился к прежнему формату лишь в 2020-м. «Видео на канале не выходило долго, потому что я не хотел ломать персонажа Ивангая. Меня привыкли видеть — веселого и жизнерадостного», — отметил тогда ютубер.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Милана Тюльпанова впервые появилась на публике после скандала с реанимацией
Милана Тюльпанова впервые появилась на публике после скандала с
Зависимость от психоактивных веществ и несчастная любовь. Что произошло с экс-звездой YouTube Ивангаем
Зависимость от психоактивных веществ и несчастная любовь. Что
«Прошу молитв»: подробности состояния экстренно госпитализированной Людмилы Лядовой
«Прошу молитв»: подробности состояния экстренно госпитализированной
В ЕР предложили публиковать отчеты депутатов о проделанной работе
В ЕР предложили публиковать отчеты депутатов о проделанной работе
Введение новых правил техосмотра отложили
Введение новых правил техосмотра отложили
Появился сервис, достоверно "оживляющий" старые фотографии
Появился сервис, достоверно "оживляющий" старые фотографии
Турция разрабатывает гибридную ракету для полета на Луну
Турция разрабатывает гибридную ракету для полета на Луну
ОНК подтвердила помещение Навального в колонию под Владимиром
ОНК подтвердила помещение Навального в колонию под Владимиром
В РПЦ бои без правил назвали антихристианским спортом
В РПЦ бои без правил назвали антихристианским спортом
Жители Владимирской области рассказали о колонии Навального
Жители Владимирской области рассказали о колонии Навального
Открытие гольф-курорта Трампа отложили на неопределенный срок
Открытие гольф-курорта Трампа отложили на неопределенный срок
Смертельное ДТП на трассе «Харьков-Симферополь»: столкнулись два автомобиля, есть погибшие и пострадавшие
Смертельное ДТП на трассе «Харьков-Симферополь»: столкнулись два

Топ на сегодня

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Билли Айлиш призналась, что резала вены: «Не думала, что доживу»
Билли Айлиш призналась, что резала вены: «Не думала, что доживу»

Еще по теме

Надежда Ермакова научилась любить себя
Петр Шепель рассказал о жизни после проекта
Ученые открыли жизнь после смерти
Саймон Марданшин уверен, что он на правильном пути