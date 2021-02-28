«Женщине до беременности нужно думать не половыми органами, а мозгами!»: Романец заступилась за невесту Данко

Влада Некрасова

Избранница Данко, Мария Силуянова, столкнулась с жестким хейтом в Сети после нелестного высказывания о женщинах, предпочитающих сидеть на шее бывших избранников. Со словами Марии полностью согласна экс-участница «ДОМа-2» Виктория Романец.

Как выяснилось, Виктория тоже негативно относится к людям, которые имеют много возможностей найти себе достойную работу, но продолжают зависеть финансово от окружающих.

«Полностью поддерживаю и разделяю мнение Марии, и не потому, что видела ее раз в жизни или подписана на нее в Instagram. Мы с мужем находимся в аналогичной ситуации. У Антона есть сын от первого брака (с Евгенией Феофилактовой, — прим. «NewsTes.ru») и, естественно, бывшая супруга, которая систематически клянчит деньги из нашей семьи. В последний раз она это делала при помощи ребенка. Я всегда говорила о том, что перед беременностью надо думать головой, а не половыми органами», — отметила Романец.

По словам Виктории, в жизни может случиться всякое, и у женщины всегда должен быть хоть какой-то источник заработка, дабы прокормить себя и детей.

«Мужчину могут уволить с работы, понизить в должности, посадить в тюрьму, может произойти катастрофа... В жизни все бывает! Да, не хочется думать о плохом, но это иногда случается! И есть много подобных реальных историй. А еще мужчина может в любой момент уйти к другой. Сегодня он тебя любит, а завтра — нет! Не знаю, почему многие не обращают внимание на такое высказывание, как «мужчина любит ребенка до того момента, пока у него есть чувства к его матери». Это факт. Почему женщины не могут принять его? Если это понять, то сразу станет легче жить. Женщина должны быть самодостаточной, никому не нравится размазня с полотенцем на голове, которая сидит на диване. Именно это и пыталась донести Мария», — продолжила брюнетка.

Виктория Романец не понимает также тех, кто мирится с изменами избранника ради хорошей жизни.

«Женщина сама себя унижает в этом случае. Она думает, мол, а кто будет кормить ее четверых детей? Тогда зачем ты рожала, зная, что не вытянешь в одиночку? Счастливая женщина — эта та, которая не зависит ни от бабушки, ни от мамы, ни от президента. Очень смешно, когда мне пишут дамы с просьбой купить им жилье или помочь деньгами, так как мужу якобы негде работать. Так в чем проблема? Это твой муж, твои дети, почему я должна тебе помогать? Я сама себе помогаю! Я тут обеими руками за Машу, потому что она агитирует женщин развиваться и зарабатывать деньги. Независимость — это самое лучшее, что есть в жизни. Когда есть деньги, когда ты тратишь их на себя, детей, — это прекрасно!» — поделилась мнением экс-участница реалити.

Напомним, Мария Силуянова довольно эмоционально высказывалась в адрес женщин, зависящих от алиментов, за что столкнулась с большим количеством хейта и угроз в свой адрес.

«Я приобрела две небольшие квартиры-студии в Ливадии, чтобы сдавать туристам. Это будет приносить мне деньги. На алименты не подавала принципиально, всегда привыкла рассчитывать на себя. Так что пока кто-то выпрашивает эти самые алименты, я скупаю жилье! Я продала свой дом в Подмосковье, в котором не жила, и все хорошо! Алиментщицы — просто попрошайки и бесполезные существа, в отличие от меня. Я же предпочитаю сама что-то делать, нежели бегать за вонючими штанами мужиков и унижаться, прося «три рубля»! Продают ненужное — и вкладывают в недвижимость, которая может приносить неплохой доход!» — рассказывала блондинка.