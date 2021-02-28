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Жириновский назвал свой вес после предложения увольнять чиновников с ожирением

Жириновский назвал свой вес после предложения увольнять чиновников с ожирениемВладимир ЖириновскийФото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, предложивший установить ограничение по весу для чиновников на уровне 100 килограммов, раскрыл свой вес. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По словам политика, этот показатель в настоящее время составляет 95 килограммов. При этом Жириновский стремится похудеть до 90 килограммов. При этом ранее он весил 103 килограмма, признался парламентарий.

Жириновский напомнил, что несколько лет назад настаивал на допустимом показателе в 80 килограммов для чиновников, однако, поняв, что не все могут удерживать такой стандарт, предложил сделать стандартом 100 килограммов.

«Чиновник должен понять, что ему придется увольняться с работы. Он самоубийца. Он себя губит, это удар по его здоровью. Государство тратит на него деньги — лечение, лекарства. А он объедается каждый день. Так же нельзя! Это просто культура питания. Лишний вес — это просто чудовищно!» — возмутился лидер партии.

21 февраля Жириновский предложил ввести законодательные ограничения по весу для чиновников и простых россиян. Он объяснил, что государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни, например, ограничивая предельные весовые параметры для чиновников. «Хочешь оставаться на госслужбе — поддерживай себя в форме. Не можешь следить за собой — придется реализовывать себя в другой сфере», — утверждал лидер ЛДПР.

Россия

По материалам: lenta.ru
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