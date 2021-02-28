«Живой Кен» Родриго Алвес сменил пол

Лидия Мартынова

Девять дней назад Родриго Алвес сменил пол. Теперь «Живой Кен» официально превратился в женщину по имени Джессика. Останавливаться на достигнутом звезда не собирается — впереди у нее очередная операция по увеличению груди.

Алвес прекрасно себя чувствует после операции по смене пола. По словам Джессики, ей очень нравится свое новое тело. «Это совсем другое ощущение. Сегодня я впервые пойду куда-нибудь. Пойду в парикмахерскую, чтобы помыть волосы. Я так счастлива, я как новый человек», — заявила 37-летняя звезда.

В ближайшее время Алвес вновь ляжет под нож пластического хирурга. Теперь же она намерена увеличить грудь. «Во время следующей операции мне поставят имплант. Бюст будет больше и полнее. Кроме того, мой имплант для подбородка будет удален, а линия челюсти сбрита в форме буквы V, так что мое лицо будет выглядеть более женственным», — добавила Джессика.

По словам Алвес, в новом облике она продолжит сниматься в различных телешоу. Возможно, скоро Джессика предстанет перед публикой в купальнике или нижнем белье, где будут видны все прелести фигуры.

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«Я пообещала себе, что не буду плакать. Моя жизнь начнется сейчас. Я снялась в более чем 400 телешоу как мужчина и продолжу как женщина. Я продолжала делать пластические операции, чтобы найти себя, хотя на самом деле я всегда была трансгендерной женщиной. Просто я боялась ранее, не знала, с чего начать. Затем я нашла способ жить с Джессикой, которая была внутри меня», — заключила звезда.