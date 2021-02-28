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Журналистка описала планы России на Арктику фразой из мультика «Маша и Медведь»

Журналистка описала планы России на Арктику фразой из мультика «Маша и Медведь»Фото: Павел Львов / РИА Новости

Шведская журналистка Анна-Лена Лорен описала планы России на Арктику фразой из детского мультика «Маша и Медведь». Свое мнение она изложила в колонке для издания Dagens Nyheter.

Лорен описала серию, в которой героям мультфильма было поручено раздать новогодние подарки, однако Маша не захотела это делать, легла на гору коробок и заявила: «Не дам!» После описания сцены журналистка отметила: «Вкратце об отношении российского правительства к Арктике».

По словам Лорен, России принадлежит уже около половины территории Арктики и Кремль хочет заполучить контроль над новыми островами и водами, которые появляются по мере таяния льда.

«Когда российская исследовательская экспедиция театрально установила титановый флаг на дне Северного полюса в 2007 году, это было отчасти зрелищем для своей аудитории, но также и сигналом для внешнего мира. В том же году Россия подала в ООН заявку на расширение своих территориальных вод до Северного полюса», — написала она и добавила, что в 2015 году Россия подала новую заявку с утверждением, что континентальный шельф Сибири простирается дальше. Журналистка также указала, что Россия модернизирует военные базы в Арктике, вкладывая большие ресурсы в производство материалов, устойчивых к сильным холодам.

По мнению Лорен, Россия также намерена полностью контролировать Северный морской путь. «В этой сфере России нет конкуренции — это единственная страна в мире, у которой есть атомный ледокольный флот», — написала журналистка.

Как отметила Лорен, одни российские эксперты предупреждают, что маршрут станет экономически выгодным только через продолжительное время, другие — что изменение климата приведет к большим тратам и доход будет незначительным. В заключение она заявила, что «для Кремля имеет значение лишь одно: получить каждую новую часть Арктики, до которой только можно добраться».

В мире

По материалам: lenta.ru
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