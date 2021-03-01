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36 млрд просмотров!Прямая трансляция Чонгука и всё, что вы пропустили

36 млрд просмотров!Прямая трансляция Чонгука и всё, что вы пропустили

Итак, давайте поговорим о самых ярких моментах трансляции с Чонгуком (Jungkook) и поймем, пропустили ли вы что-то интересное, если вдруг не пришли на эфир с Макнэ. И… да! Вынуждены с уверенностью сказать, что лайв был богат на события, хотя, некоторые поклонники, начали присылать зевающие смайлы в чат, когда Кук делился успехами в своем похудении и признавался, что это стоило ему многочасовых усердных тренировок в спортивном зале.


Пожалуй, больше всего зрителям эфира понравилось исполнение Куком трека «Can i call you baby». Они признаются, что его нежный голос звучал просто волшебно. «Вот в такие живые моменты реально понимаешь что он талантлив, а не вот эти все автотюны», «Это именно то, что можно слушать вечно, уже 50 раз пересмотрел отрывок где он поет аааа», — восхищенно отметили фаны.

К слову, одна из АРМИ подметила, что ролик с ГК в Twitter набрал 36 млрд просмотров! Кажется, мы с вами даже не представляем, насколько высока эта цифра! Теперь ангелочка можно считать единственным в мире человеком с такой сумасшедшей статистикой в TikTok!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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