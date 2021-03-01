4 базовые техники управления своей энергией: берем жизнь под контроль

Вадим Карасев

Уровень энергетики человека определяет его удачу во всех сферах жизни. Тот, кто умеет осознанно управлять своей энергетикой, может взять под контроль свою жизнь, улучшить интуицию и укрепить здоровье.

Очень важно, чтобы биополе человека было сильным. Есть семь признаков сильного биополя, которые точно вам скажут о том, что с вашим внутренним миром и чакрами все в полном порядке. Если этих признаков нет, значит, пришла пора научиться управлять энергией, поглощать ее и отдавать. В этом вам помогут описанные далее способы.

Первая техника: ощущение внутренней энергии

Первая техника достаточно простая. Вам необходимо сесть или лечь и полностью расслабиться. Начните ощущать свое тело, свои органы, ток крови. Представьте себе, что именно вы управляете своим биополем, аурой, функциями органов. Далее представьте, что ваши руки и стопы являются энергетическими каналами, через которые Вселенная питает вас энергией.

Для начала почувствуйте энергию, которая сконцентрирована в вашем теле, вашей душе. Со временем вы сможете быстрее фокусироваться на состоянии единения души и тела, сможете направлять энергию в нужное русло. Для этого достаточно представить себе, что это происходит.

Вторая техника: ощущение внешней энергии

Если первое упражнение направлено на то, чтобы ощутить внутренние силы, скрытые в резервах души, то эта техника предназначена для ощущения энергии, которая сфокусирована вокруг вас. Как известно, биополе — это не только то, что внутри нас, но и то, что находится рядом.

Начало такое же, как и в первом упражнении. Расслабьтесь, заняв удобное для вас положение. После того, как вы ощутили то, что внутри вас, начните выходить за пределы своего тела. Почувствуйте свою кожу и потом продолжайте расширять границы своей концентрации. Если вы ощутите прохладу, это будет хорошим признаком. Эксперты в области биоэнергетики считают, что каждый человек может ощущать энергетику, которая сконцентрирована вокруг нас. Научитесь чувствовать больше, чем просто прикосновения.

Третья техника: перемещение потоков

После того, как вы научились ощущать внутреннюю и внешнюю энергию вашего биополя, настанет время научиться ее перемещать. Для этого нужно провести первое или второе упражнение. После того, как вы почувствуете энергию тела или ауры, пожелайте, чтобы она сконцентрировалась в ваших руках или в груди.

Если вы будете сконцентрированы, то энергия послушается вас, ведь она является вашей частью. Чтобы было проще, можно представлять себе процесс перемещения энергии. Представьте себе её, как видимые потоки. Если вы почувствуете теплоту в руках или груди, это будет означать, что перемещение произведено успешно.

Четвертая техника: воздействие

Если вы успешно проводите перемещение энергии, то вы можете получить базовые навыки для изменения реальности вокруг себя. На этом шаге вам необходимо научиться выбрасывать энергию вовне. Для того, чтобы выброс энергии происходил более интуитивно и понятно, попробуйте вытянуть руки в стороны и представить себе, будто вы раздвигаете ими стены. Вы словно выдыхаете энергию через руки.

Когда вы находитесь в какой-то приятной среде, например, в лесу или в скоплении позитивно настроенных людей, вы можете расслабиться и представить себе, что вы, наоборот, вдыхаете энергию. Так вы сможете насыщаться позитивными потоками. Если все сделано правильно, вы почувствуете мощный прилив энергии.

Вы можете отдавать энергию миру и направлять ее в нужные вам стороны, представляя, что держите перед собой невидимый шар, который медленно наполняется энергией вашего биополя. После этого данный шар начинает движение в нужном направлении — например, к человеку, который вам нравится. Он точно ощутит ваше присутствие.