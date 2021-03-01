5 вещей, от которых нужно отказаться в марте 2021 года, чтобы стать счастливее

Вадим Карасев

Как известно, счастье — это не только получение чего-то. Порой для того, чтобы стать счастливыми, мы должны от чего-то отказаться. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, что нужно удалить из своей жизни, чтобы начало весны было успешным.

Все описанные ниже советы касаются духовного и энергетического мира человека. Помимо это попробуйте ознакомиться с тем, от каких предметов в вашем доме нужно избавляться в начале весны. Они отравляют энергетику и мешают развиваться в верном направлении.

Мысли о прошлом

Весна ассоциируется с будущим, поэтому размышления о прошлом будут тяжким якорем на пути к целям. В марте нужно думать о будущем и настоящем, избегая самоанализа, глубоких самокопаний. Можно и даже нужно ставить перед собой новые цели и забывать о том, что не получилось сделать в конце зимы. Ошибки, допущенные ранее, ничего не значат в марте. В начале весны важно лишь то, насколько вы заряжены на успех. Думайте с упоением о том, какие выходные вам предстоят, какие задачи вы сможете решить в обозримом будущем.

Длительное уединение

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют отказаться от длительного пребывания в одиночестве. Есть тип людей, которые обожают быть одни, но во всем нужна мера. В марте позитивная энергетика окружающих будет заряжать нас силами и желанием двигаться вперед. Нужно как минимум чередовать уединение и общение. Это очень важно для тех, кто хочет преуспеть в творческой работе. Если вдруг мысль не идёт и ничего не получается сделать, можно просто встретиться с друзьями. Они зарядят вас позитивом.

Зависть

Избавление от зависти в марте — это верный шаг к успеху в любой из сфер жизни. Завистливые люди никогда не смогут почувствовать прилива сил в начале весны, потому что весенняя энергетика благоволит только тем людям, которые сфокусированы на своих делах. Зависть является сильнейшим тормозом в развитии, потому что важно сравнивать себя с собой вчерашним, а не с окружающими. У каждого свой путь, своя судьба, свои недостатки и достоинства.

Беспокойство о мнении окружающих

Беспокойство о том, что скажут другие — это самый вредный ментальный мусор для любого человека, причем не только весной, но и в любой другой месяц года. Не нужно переживать о том, что по поводу ваших действий думают окружающие, потому что среди них много завистников, врагов и людей, которым не выгодны ваши победы. Единственное важное мнение о вас — ваше собственное. Обращайтесь за помощью к интуиции и полагайтесь на мудрость, жизненный опыт.

Подавление таланта

У каждого человека есть свой талант. В марте ни в коем случае нельзя подавлять его, потому что это самое благоприятное время для самовыражения, достижения поставленных целей. В марте самыми успешными, яркими и счастливыми людьми являются те, кто не боится делать то, что у него получается лучше всего. Энергия весны очень хорошо повлияет на тех, кто пытается стать лучшей версией себя. Нужно избавиться от нежелания слышать свой талант, даже если все вокруг твердят обратное. Если сейчас позволить себе принижать собственные способности, успех может стать недостижимым.