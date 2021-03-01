Адвокат: ЕСПЧ злоупотребил правилом 39 ради Навального

Вадим Карасев

Адвокат Дмитрий Гололобов в колонке на сайте "Ведомостей" объяснил, почему Россия не будет исполнять требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) "немедленно освободить" блогера Алексея Навального.

ЕСПЧ выдвинул соответствующее требование на основании правила 39 своего регламента в связи с тем, что для Навального якобы существует "неизбежный риск нанесения непоправимого вреда". Как указано в самом правиле, оно применяется, когда заявитель просит о приостановлении высылки или выдачи: "Суд удовлетворяет такие просьбы о принятии временных мер только в порядке исключения, когда в противном случае заявитель столкнется с реальной опасностью серьезного и необратимого вреда".

Гололобов привел примеры, когда ЕСПЧ применял правило 39. Так, суд запретил экстрадицию из Франции на родину американца, которому там грозило пожизненное заключение или смертная казнь за убийство подруги. Также срочные меры применялись по целой группе дел, связанных с необходимостью обеспечения лечения: суд запрещал переводить осужденных в тюремные больницы из специализированного стационара. Еще по одному делу ЕСПЧ запретил экстрадицию в США женщины, поскольку власти перед этим не определили судьбу ее 6 несовершеннолетних детей, чем подвергли их риску.



Адвокат уверен, что ничего подобного Навальному не угрожает. "Какой "серьезный и необратимый вред" может быть нанесен Навальному? Он не жаловался на пытки, на плохие условия, на отсутствие питания. Мало того, государство сейчас несет повышенную ответственность за его жизнь и здоровье", - отмечает Гололобов. Россия, по его мнению, "даже и не подумает" исполнять подобное предписание.

Как заметил российский Минюст, Россия не сможет освободить Навального, осужденного по делу "Ив Роше", в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, "определенным переходом за красную линию".