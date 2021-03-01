Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации

Вадим Карасев

Фото: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

На корпорацию Amazon подали в суд в Вашингтоне по подозрению в расовой и гендерной дискриминации. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, в качестве истца выступает американская юридическая фирма Wigdor LLP. Фирма заявила, что Amazon принимает на работу чернокожих граждан на низкие должности и повышает их реже, чем белых сотрудников с тем же уровнем знаний.

Кроме того, корпорацию обвинили в дискриминации, домогательствах и нарушениях законодательства о равной оплате труда. В заявлении подчеркивается, что такая практика «особенно серьезно сказывается на чернокожих женщинах, работающих в компании».

Ранее компания Google согласилась выплатить 3,8 миллиона долларов за дискриминационное отношение к женщинам и азиатам. Проверка показала, что в некоторых филиалах корпорации по-разному платили мужчинам и женщинам и не принимали на работу азиатов. Google также обязали создать специальный фонд на 1,25 миллиона долларов. Средства из него должны направляться на корректировку зарплат сотрудников в течение ближайших пять лет.