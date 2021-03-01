"Америка на последнем месте": первая речь Трампа после президентства
Сегодня, 09:30 Анастасия Иванова
Сорок пятый президент США Дональд Трамп провел свое первое после ухода с поста должности публичное выступление, в котором раскритиковал политику своего преемника Джо Байдена, заявил о зависимости Штатов от российской нефти и не исключил участия в следующих президентских выборах.
"Мы продолжим путь, он далеко не закончен… Мы выиграем", – приводит РИА Новости слова Трампа в ходе выступления на консервативной конференции CPAC в Орландо.
Экс-глава Белого дома пообещал сторонникам, что будет "сражаться с ними бок о бок", а также обвинил демократов и "фейковые СМИ" в инициировании "исторической борьбы" с республиканцами за будущее США.оценил политолог Леонид Крутаков:
По материалам: ria.ru