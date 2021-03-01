Аналитик рассказал, как заработать на инфляции

Лидия Мартынова

Рост инфляции – один из самых негативных сигналов для инвесторов. Но заработать можно и в инфляционные периоды, хотя и сложно. Самый подходящий для этого актив - облигация с привязкой к инфляции. Например, ОФЗ 52002, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"Через производные инфляция начинает влиять на стоимость реальных активов (металлы, если мы говорим про инфляцию в долларах США) и акции. Недвижимость, как показала ситуации в России 2010-2015 годах, стояла на месте, и реальные цены (с учетом инфляции) упали до уровня 2007 года", - напомнил эксперт.

Есть еще один способ убежать от инфляции – взять кредит. Это выгодно, когда ставки находятся на минимальных значениях. Ведь высокая инфляция ведет к отрицательным ставкам и по потребительским кредитам, и по ипотеке.

"При этом важно понимать, что при оформлении кредита нужно качественно взвешивать свои возможности, осознавать все цели и не забывать о формировании ликвидной подушки накоплений: тех средств, которые должны оставаться у вас ежемесячно для долгосрочного и планомерного инвестирования", - резюмировал Русецкий.