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Аркадий Волож планирует продать акции "Яндекса" на $1,9 млн

Аркадий Волож планирует продать акции "Яндекса" на $1,9 млн

Сооснователь и генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож и его семейный траст собираются продать до 29 180 акций класса A. Эта сделка является частью долгосрочной стратегии по диверсификации активов.

На закрытии торгов в пятницу одна акция "Яндекса" класса А стоила $63,99. Таким образом, пакет, который собирается продать Волож, оценивается в $1,87 млн. 

Согласно документам, предоставленным компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам США, миллиардер владеет 29 180 акциями Yandex N.V. (головная компания группы) класса A, а его семейный фонд Lastar Trust обладает примерно 30,8 млн акциями класса B. Бумаги класса А дают один голос на собрании акционеров, класса B — десять. Суммарно доля гендиректора "Яндекса" и его семейного фонда в акционерном капитале составляет 8,7%, они контролируют 45,5% голосов.

В начале 2020 года Волож объявил о планах по продаже "очень маленькой доли" своего пакета в компании ради диверсификации. "Яндекс" разрешил бизнесмену продать около 2 млн акций класса А в течение года.

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По материалам: uposters.ru
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