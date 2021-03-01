Ассоциация выпускников создана в ОмГПУ

Влада Некрасова

В Омском государственном педагогическом университете создана Ассоциация выпускников, сообщает пресс-служба ОмГПУ.

Она объединяет всех, кто учился в вузы в разные годы, вне зависимости от года выпуска, специальности, сферы деятельности и места проживания.

«Выпускники ОмГПУ – это единомышленники, одинаково оценивающие окружающую действительность. В современном, быстро меняющемся мире университетская корпоративность всегда помогает и альма-матер, и ее выпускникам. Взаимодействие выпускников и стремление заинтересованных людей к объединению, несомненно, будут поддерживать высокий имидж вуза и способствовать его развитию как ведущего центра подготовки кадров», – подчеркнул ректор ОмГПУ Иван Кротт.

Планируется, что первое собрание выпускников состоится в онлайн-формате в октябре 2021 года.

Для вступления в Ассоциацию выпускников нужно заполнить анкету, согласие на обработку персональных данных и заявление.

