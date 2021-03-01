Аваков ответил националистам, обозвавшим его чертом
Сегодня, 21:40 Алексей Вольцев
Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил себя с ангелом в ответ на заявления протестующих, что он черт.
На митингах националистов на Украине главу МВД Арсена Авакова не раз называли чертом.
"Я вам скажу: может, Аваков ангел, что терпит это все, в том числе такое обращение. Такое же тоже может быть", - заявил Аваков в интервью на телеканале "1+1".Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.
По материалам: ria.ru