Аваков ответил националистам, обозвавшим его чертом

Алексей Вольцев

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил себя с ангелом в ответ на заявления протестующих, что он черт.

На митингах националистов на Украине главу МВД Арсена Авакова не раз называли чертом.

"Я вам скажу: может, Аваков ангел, что терпит это все, в том числе такое обращение. Такое же тоже может быть", - заявил Аваков в интервью на телеканале "1+1".

Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.