Берлин не исключил санкций США против фонда в поддержку "Севпотока-2"

Анастасия Иванова

Власти Германии не исключили появления американских санкции в отношении немецкого фонда в поддержку проекта "Северный поток-2", передает РИА Новости со ссылкой на письменный ответ кабмина ФРГ на соответствующий депутатский запрос, опубликованный на сайте бундестага.

Фонд в поддержку строительства трубопровода ранее был создан властями немецкой земли Мекленбург – Передняя Померания,

"Федеральное правительство ФРГ на фоне односторонних экстерриториальных санкций, направленных против немецких и европейских компаний, не может исключить, что ... они (санкции, – ред.) не будут направлены также против фонда", – говорится в обнародованном документе.