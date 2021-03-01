Берлин не исключил санкций США против фонда в поддержку "Севпотока-2"
Сегодня, 23:10 Анастасия Иванова
Власти Германии не исключили появления американских санкции в отношении немецкого фонда в поддержку проекта "Северный поток-2", передает РИА Новости со ссылкой на письменный ответ кабмина ФРГ на соответствующий депутатский запрос, опубликованный на сайте бундестага.
Фонд в поддержку строительства трубопровода ранее был создан властями немецкой земли Мекленбург – Передняя Померания,
"Федеральное правительство ФРГ на фоне односторонних экстерриториальных санкций, направленных против немецких и европейских компаний, не может исключить, что ... они (санкции, – ред.) не будут направлены также против фонда", – говорится в обнародованном документе.
По материалам: ria.ru