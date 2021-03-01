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Берлин не исключил санкций США против фонда в поддержку "Севпотока-2"

Берлин не исключил санкций США против фонда в поддержку "Севпотока-2"
Власти Германии не исключили появления американских санкции в отношении немецкого фонда в поддержку проекта "Северный поток-2", передает РИА Новости со ссылкой на письменный ответ кабмина ФРГ на соответствующий депутатский запрос, опубликованный на сайте бундестага.

Фонд в поддержку строительства трубопровода ранее был создан властями немецкой земли Мекленбург – Передняя Померания,

"Федеральное правительство ФРГ на фоне односторонних экстерриториальных санкций, направленных против немецких и европейских компаний, не может исключить, что ... они (санкции, – ред.) не будут направлены также против фонда", – говорится в обнародованном документе.

Политика

По материалам: ria.ru
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