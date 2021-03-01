Берлинский кинофестиваль начался с фильма о любви к роботу

Алексей Вольцев

Международный Берлинский кинофестиваль в 71-й раз начал свою работу и впервые — в онлайн формате. Уже были представлены фильм о любви к роботу и драма про тайны прошлого.

Форум пройдет в два этапа: с 1 по 5 марта, одновременно с Европейским кинорынком, онлайн. А затем, в июне, организаторы предполагают пригласить кинозвезд, журналистов со всего мира и провести открытые показы. Тогда же наградят победителей смотра.

В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина). Они будут смотреть картины в Берлине в кинотеатрах, а журналисты, участники мероприятий для профессионалов — удаленно на специальной онлайн-платформе.

В этом году в основной конкурс вошли 15 картин из 16 стран.

В первый день в рамках основного конкурса была представлена работа Марии Шредер "Я твой мужчина" в главной роли со звездой "Аббатства Даунтон" и "Красавицы и Чудовища" Дэном Стивенсом.

Альма занимается наукой в знаменитом берлинском музее Пергамон, изучает клинопись и не имеет личной жизни. Чтобы получить грант на новый проект она вынуждена согласиться с требованием босса: три недели жить с роботом по имени Том (Стивенс), который был создан специально по ее пожеланиям. Он джентльмен с идеальными манерами, предугадывает желания женщин и знает, чего они хотят. Большинство из них, но не Альма.

Фильм — своеобразный миф-перевертыш о Пигмалионе и Галатее. Правда, местами напоминает российский фильма "(Не)идеальный мужчина" с почти аналогичной завязкой.

© Letterbox Filmproduktion (2021)

Кадр из фильма "Я твой мужчина"

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Кадр из фильма "Я твой мужчина"

© Letterbox Filmproduktion (2021)© Letterbox Filmproduktion (2021)

Сцена из фильма "Я твой мужчина"

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Сцена из фильма "Я твой мужчина"

© Letterbox Filmproduktion (2021)1 из 2

Кадр из фильма "Я твой мужчина"

© Letterbox Filmproduktion (2021)2 из 2

Сцена из фильма "Я твой мужчина"

© Letterbox Filmproduktion (2021)

Но в конкурсной картине Мария Шредер успевает недвусмысленно пошутить, что все люди похожи на роботов, пофилософствовать на тему "что такое настоящая любовь" и намекнуть на то, что роботам симпатизировать проще, чем человеку прямоходящему.

Вторая картина, "Коробка памяти" ливанских режиссеров Джоаны Хаджитомас и Халила Джориджа. Она рассказывает о Майе, матери-одиночке, которая переехала из Ливана в Монреаль. Под Рождество она получает посылку: в ней фотографии и журналы из Бейрута 1982 года — времени, когда она была подростком и жила там. Майя не хочет вспоминать прошлое и отказывается открывать коробку. Но ее дочери-тинейджеру Алекс любопытно, какой была Майя в ее возрасте. Так что она открывает "ящик Пандоры".

Это фильм — как синоним проработки травм прошлого, своеобразная терапия через воспоминания. Режиссеры интересно сочетают стилизованный под 1980-е Бейрут и современный Монреаль. Ливан показан через фотографии, письма и записи из блокнотов под саундтрек того времени. А Канада — глазами Алекс, в режиме скринлайф, через переписку с друзьями и записью коротких видео в формате Интаграм-сторис. Пожалуй, это и есть главное достоинство фильма.

© Abbout Productions (2021)Кадр из фильма "Memory Box"1 из 3Кадр из фильма "Memory Box"© Abbout Productions (2021)© Abbout Productions (2021)

Сцена из фильма "Memory Box"

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Сцена из фильма "Memory Box"

© Abbout Productions (2021)© Abbout Productions (2021)

Фрагмент из фильма "Memory Box"

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Фрагмент из фильма "Memory Box"

© Abbout Productions (2021)1 из 3Кадр из фильма "Memory Box"© Abbout Productions (2021)2 из 3

Сцена из фильма "Memory Box"

© Abbout Productions (2021)3 из 3

Фрагмент из фильма "Memory Box"

© Abbout Productions (2021)

В другие дни в рамках конкурсной программы покажут картину "Фабиан, или Прогулка перед собаками" немца Доминика Графа – фильм по мотивам романа Эриха Кестнера о жизни в Берлине 30-х годов перед приходом нацистов к власти. Намечена премьера "Альбатроса" французского режиссера Ксавье Бовуа, "Сумасшедшее порно" румына Раду Жуде и "Баллада о белой корове" от Бехташа Санаиха и Мириам Мокадам (копродукция Ирана и Франции).

Помимо того, японский режиссер Рюсукэ Хамагути представит фильм "Колесо удачи и фантазии", а немецкая документалистка Мария Шпет – картину "Господин Бахман и его класс".