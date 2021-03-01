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Бывшему главе Пенсионного фонда нашли работу

Бывшему главе Пенсионного фонда нашли работуМаксим ТопилинФото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Бывшему главе Пенсионного фонда России Максиму Топилину нашли работу. Его назначили старшим советником гендиректора РЖД, передает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

«Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО "РЖД"», — сказали в РЖД. В чем будут заключаться его новые обязанности там пока не уточнили.

Об отставке Топилина стало известно в начале февраля. Газета «Коммерсантъ» тогда писала, что увольнение связано с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. «Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — предполагал один из источников издания.

На смену Топилину пришел Андрей Кигим. До этого он возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) РФ. В этой должности он проработал почти восемь лет. Кто займет его место в ФСС пока не сообщается.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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