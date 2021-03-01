Бывший президент Франции Николя Саркози проведет год в тюрьме

Анастасия Иванова

Несколько месяцев длилось судебное разбирательство по делу 23-го президента Франции Николя Саркози, которого обвиняли в коррупции и торговле политическим влиянием. Прокуроры просили для Саркози два года лишения свободы, в итоге чиновника посадят в тюрьму на год.

Согласно решению Парижского суда, Николя Саркози приговорен к трем годам тюрьмы, два из которых — условные. «Как любой гражданин, бывший глава государства обладает правами, которые следует уважать, но он, в свою очередь, должен уважать нормы, поскольку это правовое государство», — заявлял ранее глава финансовой прокуратуры Жан-Франсуа Бонер.

Напомним, это не первый случай, когда экс-глава государства Франции предстает пере судом в качестве обвиняемого. Так, в свое время предшественника Николя, Жака Ширака, обвиняли в незаконном обогащении. Вот только Саркози стал первым бывшим управленцем страны, на которого повесили дело о коррупции.