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Цены на бензин в России резко пошли в рост

Цены на бензин в России резко пошли в ростФото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Цены на бензин в России с конца декабря 2020 года постоянно росли на 5-10 копеек в неделю, однако в конце февраля резко пошли в рост. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.

По ее данным, с 24 февраля по 1 марта 2021 года бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на московских заправках на 11 копеек — до 44,66 рубля и 49,25 рубля за литр соответственно. За этот же период цена АИ-98 выросла на 17 копеек и составила 55,73 рубля. Помимо бензина подорожало дизельное топливо — стоимость одного литра в среднем на заправках составляет 48,98 рубля.

Для сравнения, с 15 по 24 февраля бензин и дизель в среднем дорожали на 3-6 копеек. Как пишет агентство, цены на топливо подняли большинство московских сетей заправок, кроме «Газпром нефти», «Лукойла» и «Глобал» (работают под брендом «ЕКА»).

Ранее в Росстате подсчитали, что в январе 2021 года цены на бензин у производителей выросли на 8,5 процента по сравнению с декабрем предшествующего года. В этот же период потребительские цены на бензин к предыдущему месяцу выросли на 0,95 процента.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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