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Чонгук спивается! Снова замечен с бокалом виски

Чонгук спивается! Снова замечен с бокалом виски

Хотелось бы нам забыть об ужасных слухах о пагубной зависимости Чонгука (Jungkook), о которой больше всего знают корейские СМИ, однако, к нам подоспел новый инсайд от нашего товарища из АРМИ, знающего корейский язык и постоянно проверяющего последние новости на местных порталах Сеула о BTS.


Он рассказал нам о том, что один 19-летний парень оставил пост на просторах сети и высказался о своем негодовании. Как выяснилось, кореец заметил своего кумира на улице с бокалом виски в не совсем трезвом состоянии. По словам автора поста, ГК развлекался в компании своего друга, однако, лицо второго человека очевидцу было незнакомо.

«Я был на Итэвоне, собирался встретиться там со своим приятелем, чтобы прогуляться по району. Ни в какие заведения мы стараемся не заходить из-за пандемии. Издалека я увидел парня страшно похожего на Чонгука, который распивал… вроде бы… бутылку виски со своим товарищем. Они болтали, смеялись и передавали друг другу алкоголь», — написал молодой парень в своем обращении.

Увы, на вопрос о том, может ли он подтвердить, что сидящий рядом с одним из заведений человек был Чонгуком, инсайдер не ответил.

Как считаете, действительно ли ГК снова нарушает меры безопасности в период пандемии?

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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