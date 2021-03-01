Цифру могут добавить к имени для идентификации граждан

Лидия Мартынова

В базу данных судебных приставов к каждому имени гражданина РФ могут добавить цифровые идентификаторы – серию паспорта, номер СНИЛС или ИНН, чтобы устранить возможные ошибки при направлении уведомлений о долгах, сообщает "Парламентская газета".

Законопроект с такой нормой планирует внести на рассмотрение палаты парламента член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат считает, что соответствующая поправка позволит сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) избежать ошибок в идентификации должника.

сообщило о том, что в Ярославле должница сменила пол.