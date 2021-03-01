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Данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов утекли в сеть

Данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов утекли в сетьФото: Umberto Bacchi / Reuters

Данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-сервисов утекли в сеть. Это обнаружили эксперты по кибербезопасности издания CyberNews, передает «Коммерсант».

Речь идет о приложениях GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN для операционной системы Android, популярных в том числе и в России. Утверждается, что база данных пользователей, датируемая 24 февраля, продается на теневых форумах. В ней содержатся адреса электронной почты, пароли и логины юзеров, в том числе и российских, а также данные об их мобильных устройствах и платежах.

По мнению основателя компании «Интернет-розыск» Игоря Бедерова, утечка произошла из-за «очевидной халатности при обращении с конфиденциальной информацией». Владельцы сервисов не стали изменять пароли по умолчанию на своих серверах баз данных, предположил он. Отмечается, что данные пользователей SuperVPN уже попадали в открытый доступ в прошлом году.

О том, что данные более 20 миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в сеть и оказались в открытом доступе, сообщалось в июле 2020 года. Злоумышленники разместили в интернете адреса электронных почт, текстовые пароли, IP-адреса и домашние адреса юзеров. Также утекла информация о моделях телефонов и другие личные данные пользователей.

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По материалам: lenta.ru
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