Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона

Лидия Мартынова

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев внедряет новый формат выездных заседаний для правительства региона, первое состоялось в понедельник в районе имени Лазо.

"Даем начало новой традиции - проведению выездных расширенных заседаний правительства Хабаровского края. Первым стал район имени Лазо. Больше возможностей для обмена опытом, живого общения муниципальных глав и министров региона. Синергия, которая призвана сделать жизнь в Хабаровском крае лучше", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Как уточнили в правительстве региона, нынешний глава края закладывает новые традиции. "Подобного в практике никогда не было, чтобы в один район съезжались одновременно представители власти всех 17 районов", - пояснили в ведомстве. Выездной формат ежемесячно поддержит практику "знакомств". Главы районов и руководители министерств и ведомств будут изучать край, в котором работают не по карте, а через такие совещания.

Комсомольского района Александр Коломыцев, возглавляющий Совет глав муниципальных образований, презентовал своему коллеге из района имени Лазо Павлу Сторожуку проектно-сметную документацию для строительства здания административно-культурного центра. В ходе выездного заседания рассматривались два основных вопроса – социально-экономические итоги 2020 года и исполнение краевого бюджета.