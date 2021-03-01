Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона

Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона

Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев внедряет новый формат выездных заседаний для правительства региона, первое состоялось в понедельник в районе имени Лазо.

"Даем начало новой традиции - проведению выездных расширенных заседаний правительства Хабаровского края. Первым стал район имени Лазо. Больше возможностей для обмена опытом, живого общения муниципальных глав и министров региона. Синергия, которая призвана сделать жизнь в Хабаровском крае лучше", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Как уточнили в правительстве региона, нынешний глава края закладывает новые традиции. "Подобного в практике никогда не было, чтобы в один район съезжались одновременно представители власти всех 17 районов", - пояснили в ведомстве. Выездной формат ежемесячно поддержит практику "знакомств". Главы районов и руководители министерств и ведомств будут изучать край, в котором работают не по карте, а через такие совещания.

Комсомольского района Александр Коломыцев, возглавляющий Совет глав муниципальных образований, презентовал своему коллеге из района имени Лазо Павлу Сторожуку проектно-сметную документацию для строительства здания административно-культурного центра. В ходе выездного заседания рассматривались два основных вопроса – социально-экономические итоги 2020 года и исполнение краевого бюджета.
Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Бывший будущий президент. Дональд Трамп кое-что пообещал
Бывший будущий президент. Дональд Трамп кое-что пообещал
Подорожание оливкового масла в России опровергли
Подорожание оливкового масла в России опровергли
Состояние российских богачей резко выросло
Состояние российских богачей резко выросло
В Общественной палате раскрыли следующие шаги в «понуждении Twitter к диалогу»
В Общественной палате раскрыли следующие шаги в «понуждении Twitter к
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
В Вологодской области, в Череповце, откроют первый в области школьный технопарк «Кванториум»
В Вологодской области, в Череповце, откроют первый в области школьный
В Ставрополье, в Невинномысске, с 1 по 5 марта 2021 года пройдет региональный чемпионат WorldSkills Russia
В Ставрополье, в Невинномысске, с 1 по 5 марта 2021 года пройдет
Захарьяш позвал на день рождения Ромашова без Бухынбалтэ
Захарьяш позвал на день рождения Ромашова без Бухынбалтэ
Взрыв произошел в школе на Николаевщине
Взрыв произошел в школе на Николаевщине
Шок! Чонгук ответил российскому фанату в трансляции
Шок! Чонгук ответил российскому фанату в трансляции
Чонгук спивается! Снова замечен с бокалом виски
Чонгук спивается! Снова замечен с бокалом виски
Helen Yes рассказала о стыдном поступке: «Я написала мужу в тапки»
Helen Yes рассказала о стыдном поступке: «Я написала мужу в тапки»

Топ на сегодня

Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких

Еще по теме

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Дегтярев оставил главой минимущества Хабаровского края Марину Костину
Дегтярев рассказал об изменениях в правительстве Хабаровского края
Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края