Депутаты предложили регистрировать оборудование для табачной продукции

Анастасия Иванова

Группа депутатов ГД внесла в Госдуму законопроект об обязательной регистрации в государственной информсистеме оборудования для производства табачной продукции, это поможет решить проблему нелегального производства, документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами проекта выступили депутаты от фракций "Единая Россия" и ЛДПР - Сергей Катасонов, Андрей Луговой, Айрат Фаррахов и Алексей Веллер.