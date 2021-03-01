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Депутаты предложили регистрировать оборудование для табачной продукции

Депутаты предложили регистрировать оборудование для табачной продукции
Группа депутатов ГД внесла в Госдуму законопроект об обязательной регистрации в государственной информсистеме оборудования для производства табачной продукции, это поможет решить проблему нелегального производства, документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами проекта выступили депутаты от фракций "Единая Россия" и ЛДПР - Сергей Катасонов, Андрей Луговой, Айрат Фаррахов и Алексей Веллер.

Экономика

По материалам: ria.ru
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