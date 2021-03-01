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Доктор Комаровский перечислил симптомы пневмонии

Доктор Комаровский перечислил симптомы пневмонииФото: CALLAGHAN O'HARE / Reuters

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил симптомы пневмонии. Список признаков болезни он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Доктор отметил, что главным симптомом воспаления легких является кашель. Также среди признаков заболевания он назвал ухудшение после улучшения или любую «простудную болезнь», которая длится более пяти дней. При этом врач советует обратить внимание на невозможность глубоко вздохнуть и выраженную бледность кожи при других симптомах ОРВИ.

Специалист добавил, что при невысокой температуре тела одышка может быть признаком пневмонии, а при высокой температуре — отсутствие эффекта от парацетамола или ибупрофена. Он подчеркнул, что при обнаружении данных симптомов следует незамедлительно обратиться за профессиональной помощью.

Ранее Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет. В перечень вошли биологически активные добавки (БАД), лук и чеснок, а также иммуномодуляторы. Кроме того, по мнению доктора, укрепить иммунитет не помогают ни элеутерококк, ни эхинацея. К неэффективным способам он также отнес различные амулеты от вирусов и гомеопатию.

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По материалам: lenta.ru
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