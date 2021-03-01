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Друг Валентины Легкоступовой: «Она мечтала о таком муже, как Иосиф Пригожин»

Друг Валентины Легкоступовой: «Она мечтала о таком муже, как Иосиф Пригожин»

После смерти звезды, многие ее знакомые ополчились на Юрия Фирсова, ставшего последним возлюбленным Легкоступовой. В окружении певицы считают, что ей никогда не везло в любви.

Близкий друг Валентины Легкоступовой — Константин Мирошник — уверен, что взаимоотношения с избранниками часто вредили ей. Певица трижды была замужем и каждый раз наступала на одни и те же грабли. «Она всю жизнь воевала. Она всех своих мужей сама бросала, как только узнавала, что они ей изменяли. Представьте, Валя в 18 лет выходит замуж за своего педагога, руководителя оркестра... Спустя время она узнает, что он пошел налево. И Валя тут же, в одну секунду вычеркивает его из жизни. Примерно так же произошло и со вторым мужем», — рассказал он. 

При этом Мирошник отметил, что артистка надеялась связать свою жизнь с продюсером. «Она мечтала найти такого мужа, как Иосиф Пригожин. Валя же артистка. Она всегда думала о своем продвижении. Ей хотелось записать новую хорошую песню, чтобы ей помогли ее раскрутить. Ей нужен был муж — помощник по жизни. А все ее мужья были пшиком, спущенными футбольными мячиками», — поделился Константин. 

К слову, о третьем супруге исполнительницы хита «Ягода-малина» друг отзывается неплохо. «Юра — очень порядочный и очень честный мужик. Он относился к Вале абсолютно искренне. Было видно, что он ее реально любил и сделал ее на несколько месяцев счастливой. Меня, конечно, немножко удивило, что он решил бороться за наследство. Что там Валя после себя оставила? У нее не было денег, Юра об этом знал. У меня такое ощущение, что его надоумили юристы», — признался Мирошник. 

Правда, дети Легкоступовой по-прежнему пытаются получить имущество матери. «Мне хочется надеяться и верить, что часть своего наследства Фирсов отдаст Матвею. Тем более что он к нему всегда относился лучше, чем к Анетте. С Анеттой и у Вали были непростые отношения. Дети, конечно, Валю добивали», — заявил он в интервью «Собеседнику». 

Напомним, что Валентина Валерьевна скончалась в августе прошлого года после травмы головы. Отмечая медовый месяц с супругом в собственной квартире, она упала в ванной. Врачи не смогли помочь артистке, на момент смерти ей было 54 года. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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