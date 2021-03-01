«Два месяца антидепрессантов»: экс-супруга Ильича о романе мужа с Таюрской, причине развода и депрессии

Лидия Мартынова

Лидер Little Big почти пять лет прожил в браке с Ириной Смелой, более известной как Tatarka. Вместе супруги растили сына Добрыню, однако, несмотря на пополнение в семье, паре не удалось сохранить отношения. Экс-супруга Ильи Прусикина решила откровенно рассказать, в чем причина краха их некогда крепкого союза.

Илья Прусикин и Ирина Смелая объявили о разводе летом прошлого года, чем немало удивили поклонников. Их союз, казался одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе, однако и он не прошел испытание нахлынувшей популярности. Брюнетка призналась, что муж стал чаще пропадать на гастролях, а она попросту не верит в отношения на расстоянии.

«Допустим, он уехал в тур на два месяца, ты привыкаешь спать одна, у тебя уже свой уклад: все по-твоему лежит, стоит... Человек возвращается, но вместо того, чтобы радоваться, у нас начинались какие-то мелкие трения. То есть мы отвыкли жить вместе, со временем стали пропадать и общие интересы, пропасть между нами становилась все больше», — откровенничала Смелая в разговоре с Ксенией Собчак.

Впрочем, некоторые уверены: масла в огонь подлили слухи о романе Ильи с коллегой по Little Big Софьей Таюрской. Сама Ирина не относится к подобным сплетням серьезно, но не исключает, что они имеют под собой реальную почву. «Ну, может быть… Мы же расстались, у каждого личная жизнь. Я не лезу. С Софьей сейчас не общаемся, но раньше хорошо дружили. Ее мама акушер-гинеколог и помогала мне рожать», — говорила она.

Смелая добавила, что напряжение в семье появилось и после появления сына Добрыни. Брюнетка давно мечтала стать мамой, но когда узнала об интересном положении, испытала сильнейший стресс. Кроме того, еще пару месяцев назад у нее успешно развивалась карьера. Брюнетка выпустила треки под псевдонимом Tatarka, которые мгновенно стали хитами и на какой-то момент артистка даже стала популярнее мужа.

«Я очень хотела этого ребенка, но на третьем месяце беременности поняла, что деваться некуда. Появились мысли: «Это ж надо рожать?» и у меня началась сильная депрессия. Как потом выяснилось после походов к терапевтам, у меня еще с юношества клиническая депрессия, которая уходила в ремиссию. Это отвратительное ощущение, когда ты просыпаешься с мыслью: «Зачем это все?». Ты открыл глаза и тебе уже фигово. Тебя не радует, что рядом прекрасный малыш, что у тебя в целом все хорошо, ты не голодаешь, делаешь любимое дело... После родов депрессия стала еще сильнее. Я принимала медикаменты. Очень долго шла к тому, чтобы дойти до психотерапевта, потому что таила внутри надежды справиться со всем самостоятельно… Два месяца антидепрессантов. Они убрали тревожность, которой я очень подвержена. Первые полгода после рождения Добрыни вообще не знаю, как пережила. Я не спала вообще. У меня был такой стресс, не могла привыкнуть к тому, что у меня ребенок. Я постоянно дерганная была», — говорила она в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»

По словам Ирины, в этот сложный период ей как никогда нужна была поддержка мужа, но он и сам переживал из-за навалившейся ответственности. «Илья ударился в работу, у него тоже, мне кажется, случился психоз: «Так, я должен всех обеспечить!». Он большой молодец, потому что не каждый мужчина захочет этого. Сейчас он оплачивает квартиру, нянь, дает какие-то деньги на Добрыню и меня», — делилась артистка.

К слову, сейчас у исполнительницы хита «Алтын» большие планы. Осенью прошлого года Ирина выпустила дебютный альбом и активно готовит новые проекты. Ксения Собчак удивилась, почему она раньше не попросилась в коллектив Little Big, ведь так наверняка можно было спасти брак. «А почему я должна это делать? Почему должна ставить человека перед выбором? Я хотела, чтобы он сам мне это предложил. У меня так это работало внутри. Сказка… Я так люблю сказки!» — вздыхала певица.