Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Европа резко закупилась российским газом

Европа резко закупилась российским газомФото: Leonhard Foeger / Reuters

Европейские страны резко нарастили закупку российского газа в январе-феврале 2021 года на фоне сильных морозов и снегопадов. Об этом российский газовый монополист «Газпром» сообщил в своем Telegram-канале.

Поставки топлива в дальнее зарубежье увеличились на 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 34,5 миллиарда кубометров. В частности, Франция нарастила закупку газа на 26,7 процента, Греция — на 27,3 процента, Германия — на 32,9 процента, Польша — на 36 процентов, Сербия — на 52,2 процента, Турция — на 52,9 процента, Румыния — на 54,5 процента, Болгария — на 56,5 процента, Италия — на 64 процента. Венгрия и вовсе увеличила закупки почти в два раза (плюс 85 процентов к уровню прошлого года).

В «Газпроме» сообщили, что экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» также продолжает расти. Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств. Фактический месячный объем поставок за февраль 2021 года оказался в 3,2 раза больше, чем за февраль 2020-го.

За первые два месяца нового года поставки на внутренний российский рынок также выросли, прибавив 19,5 процента или 11,1 миллиарда кубометров. По предварительным данным, в общей сложности за январь-февраль «Газпром» добыл 89,9 миллиарда кубометров газа, что на 7,8 процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

На соискание премии "Большая книга" выдвинуто 336 произведений
На соискание премии "Большая книга" выдвинуто 336 произведений
Женщина обманула пользователей сети с помощью трех лимонов
Женщина обманула пользователей сети с помощью трех лимонов
Телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов
Телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов
Популярного блогера обвинили в сексуальных домогательствах
Популярного блогера обвинили в сексуальных домогательствах
Европейский партнер «Северного потока-2» объяснил его важность для Европы
Европейский партнер «Северного потока-2» объяснил его важность для
Российские автомобилисты станут платить больше налогов
Российские автомобилисты станут платить больше налогов
Европа резко закупилась российским газом
Европа резко закупилась российским газом
ФАС начала проверять производителей куриного мяса и яиц
ФАС начала проверять производителей куриного мяса и яиц
Елена Чуб
Елена Чуб
В «Орлёнке» стартовала первая весенняя смена
В «Орлёнке» стартовала первая весенняя смена
В Димитровграде построят Губернаторский лицей нанотехнологий
В Димитровграде построят Губернаторский лицей нанотехнологий
Партию "Слуга народа" лишили госфинансирования
Партию "Слуга народа" лишили госфинансирования

Топ на сегодня

Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких
В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в России
В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в
В Роспотребнадзоре раскрыли число россиян с иммунитетом к коронавирусу
В Роспотребнадзоре раскрыли число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Еще по теме

В "Газпроме" рассказали об увеличении поставок в Великобританию на 240 процентов
Газпром нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье на 9,4% c 1 янв по 15 сен
Газпром увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 11% за семь месяцев
В России обрушилась добыча газа