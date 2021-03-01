Европейский партнер «Северного потока-2» объяснил его важность для Европы

Вадим Карасев

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Немецкая газовая компания Wintershall Dea, которая является одним из финансовых партнеров «Северного потока-2», объяснила важность проекта для Европы и необходимость его скорейшего запуска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена правления компании, ответственного за ее деятельность в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты, Тило Виланда.

Он объяснил, что российский газ является основой европейской энергетики, а реализация проекта «Северный поток-2» будет полезна для Европы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Так, запуск газопровода позволит увеличить ликвидность на рынке, укрепит устойчивость европейской инфраструктуры, обеспечит стабильность цен на энергоносители в регионе, а также будет способствовать поддержанию конкуренции.

В Wintershall Dea убеждены, что в долгосрочной перспективе российский газ не потеряет своего значения для Европы, поэтому региону нужно запустить проект. «Мы убеждены, что этот газопровод необходим для Европы», — сказал Виланд. По мнению компании, строительство «Северного потока-2» в конечном счете будет завершено, несмотря на угрозу санкций США. В настоящее время газопровод готов на 95 процентов.

Ранее сообщалось, что Wintershall Dea завершила вложения в «Северный поток-2». В общей сложности за годы сотрудничества компания потратила на него 730 миллионов долларов. Глава Wintershall Dea Марио Мерена позднее выразил уверенность, что проект будет завершен, потому что российский газ необходим Европе в условиях снижения собственной добычи.