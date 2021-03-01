ФАС начала проверять производителей куриного мяса и яиц
Сегодня, 20:00 Лидия Мартынова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки производителей куриного мяса и яиц на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"ФАС России получила поручение Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер РФ - ред.) и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства", - рассказали в пресс-службе регулятора.
По материалам: ria.ru