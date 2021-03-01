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Феофилактова высмеяла нападки Романец: «Она разменивает четвертый десяток, а ребенка нет. Это ревность»

Феофилактова высмеяла нападки Романец: «Она разменивает четвертый десяток, а ребенка нет. Это ревность»

Виктория Романец решила защитить невесту Данко, однако мимоходом упомянула и о бывшей супруге возлюбленного — Антона Гусева. Звезда реалити заявила, что Евгения «систематически клянчит деньги» из ее семьи, причем используя в коварных целях сына Даниэля.


Супруга Антона Гусева позволила себе еще одну не менее скандальную реплику в адрес Евгении Феофилактовой. Мол, прежде чем обзаводиться наследником, стоило подумать справиться ли она с его материальным обеспечением без мужа. «Я всегда говорила о том, что перед беременностью надо думать головой, а не половыми органами», — резко высказалась Романец.

Евгения же долгое время старалась не комментировать любую критику Виктории, однако эта выходка стала для нее последней каплей. «Не понимаю, почему Романец такой мизантроп? Откуда у нее столько озлобленности? И самое страшное — она ненавидит детей! Я много раз видела, как она желает детям своих же подписчиков заболеть раком, жалеет, что больше нет Освенцима, чтобы люди там сгнили, не раз оскорбляла моего ребенка ужасными словами, а он еще совсем малыш и вообще здесь ни при чем», — негодовала звезда реалити в разговоре со «NewsTes.ruом».

А что касается «выклянчивания денег» на их общего с Гусевым сына, то эти слова вызвали у теледивы только недоумение. Звезда реалити не требует больших алиментов, ведь она и одна может обеспечить мальчику достойные условия жизни. Единственное, о чем попросил восьмилетний Даниэль — о соучастии отца в спортивных занятиях, которые так любит и сам Антон.

«Сейчас ребенок начал заниматься смешанными единоборствами, — объясняла Феофилактова. — Естественно он решил обратиться к папе, чтобы тот помог с экипировкой и вообще со всем, что касается спорта. Тут не было каких-то других запросов. Даниэль имеет право обратиться к отцу, почему нет? Это его родной человек. Тем более, если Романец говорит, что нужно думать, прежде чем зачинать ребенка. Так вот Антон хотел сына и он появился у нас в браке. Более того, я предлагала Гусеву отказаться от родительских прав, если ему тяжело. Мы справляемся, у нас, слава Богу, финансово все хорошо. Все эти годы я сама поднимаю Даниэля, он ни в чем не нуждается. Антон в ответ сказал, что любит ребенка и не откажется от него никогда. Он с большой радостью откликнулся на просьбу помочь сыну и даже созвонился с тренером. Может быть, Антон не делится личными планами с Викторией, и она чего-то не знает?».

Звездная блондинка призвала соперницу прекратить публичные распри и смириться, что Гусев при любых обстоятельствах будет общаться с сыном. «Даниэль навсегда остается на первом месте у Антона. Может быть ей обидно, как женщине, что он кричал во всеуслышание о нежелании иметь от нее наследников? Она разменивает четвертый десяток, а ребенка нет. Она ненавидит детей и не воспринимает Даниэля. Это ревность», — уверена Евгения.  

Феофилактова добавила, что до сих пор с содроганием вспоминает видео, на котором брюнетка в нетрезвом состоянии и обнаженная устроила истерику Антону. Мол, тот слишком долго говорил с бывшей женой, обсуждая вопросы воспитания Даниэля. «Это страшное зрелище, как в фильмах ужасов или съемка из квартиры каких-то пьяниц, деградирующих личностей. Это все похоже на какую-то моральную травму, маниакальное поведение. Я других объяснений не вижу, такому количеству страшных проявлений, в том числе агрессии», — делилась Евгения.

Экс-участница реалити вновь упомянула, что раньше никогда не задевала оппонентку в публичном пространстве и старается не идти на провокации. «Ей желаю больше женственности проявлять, потому что разменять четвертый десяток и так ненавидеть детей — это печально. Остается ее пожалеть, может быть, ей стоит к психологу сходить... Но дети — цветы жизни, это прекрасно. Ее семью никто не трогает. У меня давно своя личная жизнь».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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