Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Финляндия ввела режим ЧП из-за коронавируса

Финляндия ввела режим ЧП из-за коронавирусаФото: Markku Ulander / Reuters

Власти Финляндии вновь вводят в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на официальном сайте финского кабинета министров.

Кабмин решил, что происходящее в стране можно признать исключительными обстоятельствами и издал указ о немедленном введении режима ЧП. Сообщается, что поводом для такого решения стало быстрое распространение новых штаммов коронавируса.

В стране закрылись общественные сауны, бассейны и фитнес-залы, планируется закрыть предприятия общественного питания, а позже в марте собираются устроить полный локдаун сроком на три недели. С первого марта также вводится обязательный тест на коронавирус для въезжающих в страну людей.

По данным портала Worldometers, в Финляндии за все время эпидемии выявлено 58,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, выздоровели около 46 тысяч человек, зафиксировано 742 летальных исхода.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В украинских больницах оборудуют автономные станции генерации кислорода
В украинских больницах оборудуют автономные станции генерации
Саркози приговорили к реальному тюремному сроку
Саркози приговорили к реальному тюремному сроку
Финляндия ввела режим ЧП из-за коронавируса
Финляндия ввела режим ЧП из-за коронавируса
Саудовского принца потребовали наказать за убийство журналиста
Саудовского принца потребовали наказать за убийство журналиста
Саша Артемова не знает сохранять ей семью или не надо
Саша Артемова не знает сохранять ей семью или не надо
Павлу Бабичу приходится отбиваться от поклонников телестройки
Павлу Бабичу приходится отбиваться от поклонников телестройки
Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома
Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома
В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного списка
В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного
Татарка раскрыла подробности развода с лидером Little Big
Татарка раскрыла подробности развода с лидером Little Big
Земфиру уличили в плагиате обложки нового альбома
Земфиру уличили в плагиате обложки нового альбома
Названа причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос
Названа причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос
В Амурской области в 2021 году откроется новый центр «IT-куб»
В Амурской области в 2021 году откроется новый центр «IT-куб»

Топ на сегодня

Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких

Еще по теме

Грузия ввела чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса
Швейцария и Финляндия ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Анонсировано совещание с Путиным по ситуации с коронавирусом
В Азербайджане не исключили введения ЧП из-за коронавируса