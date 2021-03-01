Forbes: командование ВВС США косвенно признало провал F-35

Вадим Карасев

Командование Военно-воздушных сил США косвенно признало, что программа по созданию и выпуску истребителя пятого поколения F-35 Lightning II провалилась, — об этом свидетельствуют разговоры о необходимости разрабатывать новые легкие истребители, пишет Forbes.

В материале отмечается, что конструкция F-35 была неоправданно усложнена из-за растущей конкуренции, в результате разработка затянулась, затраты выросли, а надежность готового изделия значительно снизилась. Военные уже констатировали тот факт, что им не удастся заменить на новый самолет многочисленные истребители F-16, как это планировалось ранее.

"Все эти разговоры о программе создания новых легких истребителей — это молчаливое признание со стороны ВВС того, что F-35 потерпел неудачу. От того, что произойдет дальше, будет зависеть, будет ли у F-35 хорошая замена, как это было с F-111", — говорится в публикации.

NEWSTES писал, что в США ранее указали на способность новых российских РЛС засекать малозаметные F-35.