Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Forbes: командование ВВС США косвенно признало провал F-35

Forbes: командование ВВС США косвенно признало провал F-35

Командование Военно-воздушных сил США косвенно признало, что программа по созданию и выпуску истребителя пятого поколения F-35 Lightning II провалилась, — об этом свидетельствуют разговоры о необходимости разрабатывать новые легкие истребители, пишет Forbes.

В материале отмечается, что конструкция F-35 была неоправданно усложнена из-за растущей конкуренции, в результате разработка затянулась, затраты выросли, а надежность готового изделия значительно снизилась. Военные уже констатировали тот факт, что им не удастся заменить на новый самолет многочисленные истребители F-16, как это планировалось ранее.

"Все эти разговоры о программе создания новых легких истребителей — это молчаливое признание со стороны ВВС того, что F-35 потерпел неудачу. От того, что произойдет дальше, будет зависеть, будет ли у F-35 хорошая замена, как это было с F-111", — говорится в публикации.

NEWSTES писал, что в США ранее указали на способность новых российских РЛС засекать малозаметные F-35.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

На соискание премии "Большая книга" выдвинуто 336 произведений
На соискание премии "Большая книга" выдвинуто 336 произведений
Женщина обманула пользователей сети с помощью трех лимонов
Женщина обманула пользователей сети с помощью трех лимонов
Телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов
Телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов
Популярного блогера обвинили в сексуальных домогательствах
Популярного блогера обвинили в сексуальных домогательствах
Европейский партнер «Северного потока-2» объяснил его важность для Европы
Европейский партнер «Северного потока-2» объяснил его важность для
Российские автомобилисты станут платить больше налогов
Российские автомобилисты станут платить больше налогов
Европа резко закупилась российским газом
Европа резко закупилась российским газом
ФАС начала проверять производителей куриного мяса и яиц
ФАС начала проверять производителей куриного мяса и яиц
Елена Чуб
Елена Чуб
В «Орлёнке» стартовала первая весенняя смена
В «Орлёнке» стартовала первая весенняя смена
В Димитровграде построят Губернаторский лицей нанотехнологий
В Димитровграде построят Губернаторский лицей нанотехнологий
Партию "Слуга народа" лишили госфинансирования
Партию "Слуга народа" лишили госфинансирования

Топ на сегодня

Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких
В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в России
В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в
В Роспотребнадзоре раскрыли число россиян с иммунитетом к коронавирусу
В Роспотребнадзоре раскрыли число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Еще по теме

У России есть «плохие новости» для американских истребителей, — СМИ США 
СМИ: ВВС США прекратили эксплуатацию 10 истребителей F-35 из-за неполадок
ВВС США инвестируют $12 миллиардов в модернизацию истребителей F-15
ВВС США отработали у границ России боевой вылет F-35