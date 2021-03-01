Forbes назвал самых состоятельных self-made россиянок

Вадим Карасев

Журнал Forbes представил список богатейших россиянок, заработавших свое состояние собственными силами.

В него не вошли предпринимательницы, получившие активы по наследству или в результате раздела имущества при разводе. Лидером с огромным отрывом стала владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, ее состояние оценивается в $10,1 млрд. Второе место заняла Ольга Белявцева, которая владеет долей в компании "Прогресс", выпускающей детское питание под брендом "ФрутоНяня". Размер ее активов с учетом средств от продажи акций производителя соков "Лебедянский" оценивается в $550 млн, что почти в 20 раз меньше, чем у Бакальчук.

Третьей стала Татьяна Кузнецова ($475 млн), владеющая 0,19% НОВАТЭКа, четвертой — Наталия Опалева ($450 млн), в собственности которой находятся 20,4% золотодобывающей компании GV Gold, пятой — Гузелия Сафина ($300 млн), за которой числится 4,5% акций группы ТАИФ. В топ-10 также вошли Марина Седых ($300 млн), Любовь Хоба ($300 млн), Наталья Касперская ($250 млн), Любовь Герасимова ($225 млн), а также теннисистка Мария Шарапова ($200 млн).



Как писал NEWSTES, ранее Forbes представил список самых дорогих компаний Рунета.

