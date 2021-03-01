"Газпром" расширил транзит газа в Европу через Украину

Вадим Карасев

Компания "Газпром" по мере снижения температуры воздуха в Европе расширила транзит газа через Украину – об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на анализ данных как российского нефтегазового гиганта, так и украинских и европейских источников.

На выходных аномальное тепло в ЕС закончилось и средняя температура вновь не превышает 10 градусов. Вместе с этим возросло и потребление газа для отопления.

В общей сложности за 27 февраля "Газпром" через Украину передал в Европу 106 млн кубометров газа, аналогичные показатели сохранились и на следующий день. С 17 по 26 февраля ежесуточная прокачка составляла около 79 млн кубометров с минимумом в 66,2 млн 20 февраля. План на месяц при том был равен 109 млн м³ в сутки (долгосрочный договор), а также дополнительные 14,2 млн на основе ежемесячного бронирования.

Как сообщал NEWSTES, ранее правительство ФРГ предложило официальному Киеву наряду с "Северным потоком 2" сохранить транзит газа и через украинскую территорию. Официальный представитель Германии Штеффен Зайберт назвал это "центральным" в позиции Берлина.