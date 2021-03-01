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«Газпром» увеличил транзит газа через Украину

«Газпром» увеличил транзит газа через УкраинуФото: Глеб Гаранич / Reuters

Транзит российского газа через Украину увеличился, поскольку в Европе перестало быть аномально тепло, пишет «Интерфакс».

По данным на 27 февраля «Газпром» прокачал через Украину 106 миллионов кубометров. При этом с 17 по 26 февраля показатель был в среднем 79 миллионов кубометров в сутки (с минимальным результатом в 66,2 миллиона 20 февраля). Кроме того, «Газпром» забронировал на февраль значительно больше объемы транзита: 123,2 миллиона кубометров в стуки.

В январе 2021 года «Газпром» прокачивал через Украину примерно по 124,5 миллиона кубометров газа в день, а в декабре показатель был на уровне 182,6 миллиона кубометров.

Ранее совет директоров «Газпрома» единогласно переизбрал действующего председателя правления Алексея Миллера еще на пять лет. Он возглавляет компанию с 2001 года. Доходы компании от экспорта газа рухнули на 39,6 процента в годовом выражении, составив 25,25 миллиарда долларов. Физический объем экспорта газа снизился за прошлый год на 9,7 процента (до 199,2 миллиарда кубометров).

Экономика

По материалам: lenta.ru
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