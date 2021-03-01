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Германия и США обсудят отмену санкций против «Северного потока-2»

Германия и США обсудят отмену санкций против «Северного потока-2»Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Германия обсудит с новой администрацией Вашингтона отмену санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге, передает ТАСС.

Уточняется, что ранее правительство ФРГ на различных уровнях вело переговоры с администрацией США при президенте Дональде Трампе.

«Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжат искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США. Как только все компетентные ответственные лица с американской стороны будут утверждены Сенатом США и тем самым официально приступят к исполнению своих обязанностей, эта тема будет частью первых переговоров», — говорится в тексте ответа.

В документе также сказано, что власти ФРГ считают санкции против «Северного потока-2» вмешательством в суверенитет Евросоюза. Правительство «отвергает» санкции и не исключает, что односторонние меры Вашингтона могут затронуть и созданный региональными властями земли Мекленбург — Передняя Померания специальный экологический фонд, «благодаря которому в том числе предполагается защитить интересы участников проекта "Северный поток-2"».

Ранее в феврале министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что в случае остановки строительства «Северного потока-2» Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах.

10 февраля представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер заявила, что правительство Германии ведет закрытые переговоры с США о санкциях против газопровода. Она подчеркивала, что обсуждение ведется в закрытом формате, поэтому ФРГ не раскрывает его содержания.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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