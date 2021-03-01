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Глава «Яндекса» избавится от акций компании

Глава «Яндекса» избавится от акций компанииФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Сооснователь и глава «Яндекса» Аркадий Волож решил избавиться от акций компании на 1,9 миллиона долларов. Об этом говорится в раскрытии компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В настоящее время бизнесмен напрямую владеет 29 180 акциями класса А, а его семейный фонд Lastar Trust держит еще 30,8 миллиона акций класса B. Одна бумага первого типа дает один голос на собрании акционеров, одна бумага второго типа — 10 голосов. В целом, доля Воложа и его семейного траста в акционерном капитале «Яндекса» составляет 8,7 процента, семья контролирует 45,5 процента голосов на собрании акционеров.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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