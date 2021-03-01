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Горбачев рассказал о контактах с политическими лидерами

Горбачев рассказал о контактах с политическими лидерами
Экс-президент СССР Михаил Горбачев, говоря о контактах с российскими и зарубежными политическими лидерами, заявил, что у всех сейчас "дел по горло", но СМИ доносят до них его мнение.

"У них сейчас дел по горло, у всех. Но СМИ доносят до них мое мнение. Сейчас, в связи с юбилеем, я уже начал получать поздравления. И от лидеров, и от простых людей. Мы их обязательно опубликуем", - сказал Горбачев РИА Новости, отвечая на вопрос, поддерживает ли он сейчас отношения с политическими лидерами из России и других стран.

Во вторник, 2 марта экс-президенту СССР исполняется 90 лет.

Политика

По материалам: ria.ru
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