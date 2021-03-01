Гороскоп Павла Глобы на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Вадим Карасев

Многие знают Павла Глобу как самого уважаемого астролога России. Его прогнозы помогают тысячам людей обретать счастье и лучше понимать, в каком направлении им нужно двигаться дальше. Особенно важно это в первую неделю весны.

Первая неделя марта обещает быть интересной и насыщенной. Многим из нас удастся обрести счастье и стать успешнее в работе и в делах. Портал Woman’s day поделился самыми важными мыслями и советами астролога относительно того, как каждому из нас нужно поступать на этой неделе, чтобы не отпугнуть удачу.

Овен

Овны будут очень успешными во всех планах. Единственное, чего им стоит избегать, — это агрессия. Убеждать людей в своей правоте можно и без грубой силы — например, при помощи нескольких эффективных техник и секретов. Возможно, что события на этой неделе будут развиваться не так, как того хотят Овны. Это нормально, потому что любой путь должен в конечном итоге привести их к счастью. Астролог советует сфокусироваться на том, что происходит прямо сейчас. Также не стоит спешить. Повышенная активность не решит неурядиц.

Телец

У Тельцов одной из самых важных сфер станет любовь. Для того, чтобы в этом направлении все было хорошо, достаточно избавиться от стереотипного мышления. Для всех Тельцов полезными будут любовные талисманы. Особенно это касается тех, кто находится в поисках второй половинки. На работе и в бизнесе звезды и планеты откроют для Тельцов новые возможности, но лишь ближе к концу недели. С 1 по 3 марта ожидается не самый благоприятный период, особенно 3 числа. В эти дни Павел Глоба советует не планировать ничего грандиозного.

Близнецы

Близнецам удастся найти свое предназначение в жизни. Ускорить это помогут три духовных способа. Также следует прислушиваться к тому, что говорят окружающие. Если на работе и в бизнесе, возможно, придется отстаивать свое мнение, то в любви лучше этого не делать. В отношениях с близкими стоит быть максимально сдержанными. Любая, даже самая мелкая ссора может стать началом больших проблем, черной полосы. Астролог советует Близнецам больше отдыхать и меньше рисковать. Дорогостоящие покупки лучше совершить в первые два дня весны.

Рак

Раки, относящиеся к кардинальным Знакам Зодиака, являются романтиками и влюбляются очень быстро. На этой неделе одинокие люди этого Знака смогут найти вторую половинку. Всем, кто уже находится в отношениях, можно отправиться в совместное путешествие, заняться чем-то вместе по дому. В финансовой сфере большой успех ждет всех Раков, которые работают с документацией. Звезды сделают их внимательными, более ответственными. Осторожнее стоит быть 1 марта — в самый непредсказуемый день недели.

Лев

Благоприятной будет вторая половина недели — особенно 5 и 6 марта. В эти дни можно и даже нужно принимать сложные решения. Несмотря на это, лучше на время приостановить поиски второй половинки. Львам сейчас нужно быть предельно осторожными в общении с незнакомцами. Самый опасный день — 3 марта, среда. В середине рабочей недели стоит смотреть в оба и как можно меньше выяснять отношения с коллегами, клиентами, близкими. Пять простых оберегов для дома и семьи помогут сгладить острые углы и наладить энергетику.

Дева

Девам стоит избавиться от негативных мыслей, потому что в начале весны им просто нет места в их жизни. Отрицательные мысли могут сильно нарушить планы. Павел Глоба советует как можно реже обращать внимание на непрошеные советы. Самый неблагоприятный день недели — 5 марта. В этот день Девам будет сложно находить общий язык с окружающими. В начале весны не стоит говорить второй половинке открыто о своем недовольстве. Нужно избегать критики, ссор и ругани. На работе лучше отстаивать свое мнение, но без агрессии.

Весы

Весов, находящихся в отношениях, ожидают некоторые осложнения и проблемы. Астролог отмечает, что период будет очень благоприятен для поисков любви, для новых знакомств в целом. Существует как минимум шесть признаков того, что на пути повстречался действительно важный человек. Весам стоит помнить о них. Начнется неделя с не самой приятной ноты, потому что на людей этого Знака могут быть возложены новые обязанности. К пятнице все кардинально изменится, поэтому нужно лишь перетерпеть все невзгоды.

Скорпион

У Скорпионов начинается время, когда у них может получиться очистить карму. Плюс в том, что им не придется ради этого страдать. Нужно делать как можно больше добра тем, кто для них дорог. Этого будет вполне достаточно. Это очень удачное время как для тех, кто в поисках любви, так и для семейных Скорпионов. Нужно больше общаться с противоположным полом. Что касается работы, то и в этой сфере все будет замечательно. Павел Глоба советует Скорпионам активнее пользоваться своей мощной интуицией и креативностью.

Стрелец

У Стрельцов весна начнется с позитивной ноты. Некоторые трудности могут их ждать в работе в пятницу, но справиться с ними будет проще простого. Возможно, что некоторый дисбаланс внесут домашние проблемы и дела. Большое внимание стоит уделять родителям и другим родственникам. Им будет очень приятно почувствовать заботу со стороны Стрельцов. В любви и на работе стоит почаще прислушиваться к шестому чувству. Начать неделю лучше с избавления от хлама. В начале весны есть как минимум три причины выбросить ненужный хлам.

Козерог

Козерогам нужно работать и быть ответственными, но при этом избегать энергетического выгорания. В целом неделя будет крайне удачной — для поездок, общения, работы, поисков второй половинки, романтики. Козероги являются рассудительными людьми, поэтому ни о каких проблемах не может идти и речи. Они с большой вероятностью смогут выйти победителями из любой ситуации. Что касается работы, то в период с 1 по 7 марта Козерогам стоит проявлять максимальную активность, отправляться в поездки.

Водолей

Эта неделя очень благоприятна для общения с близкими, друзьями и второй половинкой. Старые отношения удастся сделать более крепкими. Всем одиноким Водолеям звезды будут активно помогать в формировании новой любви, в поисках второй половинки. Главное — не забывать проверять любовную совместимость. Эта неделя идеально подходит для активного шопинга. Можно потратиться на себя, а можно сделать дорогой подарок близким. Павел Глоба советует на этой неделе покупать новые квартиры, дома и другую недвижимость.

Рыбы

У Рыб начинается очень благоприятное время для работы и бизнеса. Нужно лишь не бояться брать на себя ответственность. Со стороны окружающих возможен поток негатива, поэтому нужно научиться правильно отвечать на хамство, оскорбления или ложь, чтобы не разрушить свое собственное биополе. Павел Глоба отмечает, что для того, чтобы в жизни начали происходить какие-то перемены, нужно переходить к действиям. Особенно это касается любовной сферы. Рыбам стоит проявить больше инициативы.