Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд

Лидия Мартынова

Looks like a new #Banksy outside of Reading prison. Looks like a depiction of Oscar Wilde escaping what was the Reading Gaol in the late 1800s pic.twitter.com/4OfEWjZ7Fm — Paul Monaghan (@TrailsurferUK) March 1, 2021

Граффити в стиле уличного художника Бэнкси появилось на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, сообщает DailyMail.

На рисунке изображен узник, спускающийся по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка.

Местные жители полагают, что Бэнкси мог сам посетить Рединг из-за кампании, которая ведется вокруг здания, признанного архитектурным памятником викторианской эпохи. Тюрьма в Рединге не используется по назначению с 2013 года. Городской совет хочет превратить ее в культурный объект. Однако министерство юстиции подыскивает для находящейся на его балансе недвижимости коммерческого покупателя.

Оскар Уайльд, осужденный по обвинению в безнравственности в 1895 году, провел в местной тюрьме полтора года. Там он написал свою знаменитую поэму "Баллада Редингской тюрьмы" и письмо-исповедь De Profundis ("Из бездны"), опубликованное после смерти писателя.

Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.