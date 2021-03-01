Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд

Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд

Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд
Граффити в стиле уличного художника Бэнкси появилось на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, сообщает DailyMail.

На рисунке изображен узник, спускающийся по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка.


Местные жители полагают, что Бэнкси мог сам посетить Рединг из-за кампании, которая ведется вокруг здания, признанного архитектурным памятником викторианской эпохи. Тюрьма в Рединге не используется по назначению с 2013 года. Городской совет хочет превратить ее в культурный объект. Однако министерство юстиции подыскивает для находящейся на его балансе недвижимости коммерческого покупателя.


Оскар Уайльд, осужденный по обвинению в безнравственности в 1895 году, провел в местной тюрьме полтора года. Там он написал свою знаменитую поэму "Баллада Редингской тюрьмы" и письмо-исповедь De Profundis ("Из бездны"), опубликованное после смерти писателя.

Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ксению Задойнову пользователи обвиняют в алкоголизме
Ксению Задойнову пользователи обвиняют в алкоголизме
Половина россиян оказались не в курсе появления нового налога
Половина россиян оказались не в курсе появления нового налога
Глава «Яндекса» избавится от акций компании
Глава «Яндекса» избавится от акций компании
Цены на бензин в России резко пошли в рост
Цены на бензин в России резко пошли в рост
В Госдуме призвали приготовиться к выходу из Совета Европы
В Госдуме призвали приготовиться к выходу из Совета Европы
Отрицавшего холокост профессора уличили в реабилитации нацизма
Отрицавшего холокост профессора уличили в реабилитации нацизма
Метеоролог дал прогноз на весну в России
Метеоролог дал прогноз на весну в России
Депутаты предложили регистрировать оборудование для табачной продукции
Депутаты предложили регистрировать оборудование для табачной продукции
Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд
Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар
Володин прокомментировал объединение эсеров с двумя партиями
Володин прокомментировал объединение эсеров с двумя партиями
Актриса Татьяна Васильева получала главные роли благодаря роману с режиссером
Актриса Татьяна Васильева получала главные роли благодаря роману с
Лидер Little Big прокомментировал смерть экс-солистки группы
Лидер Little Big прокомментировал смерть экс-солистки группы

Топ на сегодня

Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких

Еще по теме

Уличного художника Бэнкси сняли на видео
Новое граффити в стиле Бэнкси появилось в британском Бристоле
Бэнкси нарисовал новое граффити на арке лондонского аэропорта
В Британии уничтожили легендарное граффити Бэнкси, посвященное Brexit