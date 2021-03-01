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Гражданская супруга Сергея Астахова: «Много раз у него спрашивала: «Ты женат?»

Гражданская супруга Сергея Астахова: «Много раз у него спрашивала: «Ты женат?»

Восьмой год Сергей Астахов счастлив в отношениях с Викторией Савкеевой. Актер постоянно публично признается избраннице в любви. А ведь официально пара до сих пор не расписана.


Сергей и Виктория познакомились в 2013 году. Актер и учительница младших классов встретились в клубе — там они отмечали Хэллоуин. «Было часа два ночи. Я уже устал веселиться с друзьями и собрался домой. Это запомнил на всю жизнь, потому что я выхожу, открывается дверь, и заходит этот маленький человек. Конечно, я взял у нее номер телефона», — вспомнил 51-летний артист в программе «Когда все дома» на канале «Россия 1».

Савкеева же не сразу поняла, что на нее положил глаз публичный человек. Она вообще не узнала Астахова. «Понимаю, что лицо интересное, но я не могла сказать, что это Сергей Астахов. Я очень много раз у него спрашивала: «Ты женат, ты женат, женат?» Он говорил: «Нет, я разведен, покажу тебе штамп в паспорте». Мне понравилось, когда я в десятый раз спросила у него, точно ли он не женат, то он ответил, что точно и показал фотографию дочери», — подчеркнула возлюбленная звезды сериала «Бедная Настя».

По словам Виктории, она долго присматривалась к Сергею. Лишь спустя полтора года общения с актером женщина поняла, что все серьезно. «Он умеет делать все. Я раньше не видела таких людей, это для меня удивительно. Сережу ценю за то, когда я работала, рано вставала, он вставал еще раньше и чистил мою машину, прогревал ее. Я очень много улыбаюсь рядом с ним, это для меня очень важно», — призналась Савкеева.

Отметим, что ранее избранница Астахова работала в гимназии подмосковного города Мытищи. Сейчас же Виктория занимается гастрольной деятельностью возлюбленного. «Сначала она не справлялась, а на данный момент уже сама строит туры, — заявил Сергей, — Я, конечно, устаю, иногда падаю, был момент, когда перед выходом на сцену вообще встать не мог... Вика всегда со мной».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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