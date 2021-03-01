Григорий Лепс откровенно о взаимоотношениях в семье: «Могу сказать, что уезжаю»

Алексей Вольцев

Певец полностью обеспечивает свою большую семью, поэтому ему приходится часто проводить время отдельно от близких. Он ездит на гастроли, занимается бизнесом, а иногда устраивает себе отпуск в одиночестве.

58-летний Григорий Лепс уверяет, работа для мужчины должна быть в приоритете, ведь он главный добытчик в доме. Так, артист работает не покладая рук, чтобы его жена и дети могли жить в достатке. По словам Лепса, ему редко удается побыть наедине с собой и погрузиться в собственные мысли. Но иногда он берет отпуск на несколько дней и улетает в другие страны. «Одиночество — это очень большой праздник, который я не могу себе позволить. Но я могу сказать, что я уезжаю, и дома не спросит никто, куда. Мужчина уезжает, ему надо. Все знают, что я вернусь», — поделился он.

К слову, певец не скрывает, что довольно легкомысленно относится к заработанным средствам и часто тратит их впустую. «К деньгам отношусь безобразно. Я все время деньги либо пропивал, либо покупал произведения искусства. Удержать деньги в своих руках… Они у меня как песок между пальцами», — рассказал Лепс.

Не боится артист и вкладывать финансы в бизнес. Ему принадлежит производство очков, ресторанное дело, кроме того, он имеет отношение к продаже ювелирных украшений. Правда, сам Лепс скорее инвестирует, нежели занимается делами организаций. «Ювелирным бизнесом занимается супруга, очками — мой друг, ресторанами — управляющие», — признался он.

Напомним, что Лепс был женат дважды. С первой супругой брак был недолгим. Эти отношения подарили певцу дочь Ингу. Со второй женой артист вместе более 20 лет. Пара воспитывает троих наследников: дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. По признанию Григория, дети полностью лежат на плечах его возлюбленной, ведь он попросту не бывает дома. «Дней 200 в году меня нет в Москве. Воспитанием детей занимается супруга. За всю мою карьеру мы отмечали Новый год вместе три-четыре раза», — добавил певец.

Наследники Лепса много времени посвящают учебе, а также посещают спортивные секции. Артист уверен, что должен научить детей работать, иначе из них получатся приспособленцы и потребители. «Я им говорю: «Здесь ничего вашего нет и не будет, если я захочу», — отметил он в интервью на YouTube-канале Армана Давлетьярова.