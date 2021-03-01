Helen Yes рассказала о стыдном поступке: «Я написала мужу в тапки»

Лидия Мартынова

А мы продолжаем рубрику «Я никогда не рассказывал о», где звезды делятся самыми тайными и смелыми историями, которые никогда и никому не разглашали. Сегодняшней гостьей стала известная блондинка российского сегмента Instagram Helen Yes. Знаменитая мама двойняшек рассказала сразу несколько эксклюзивных жизненных историй.

Я никогда не рассказывала историю о своем самом стыдном поступке.

Один раз я с любимым отправилась в Крым. Мы не успели разложить палатку, поэтому пришлось ночевать в машине. Ночью я встала пописать в кустики. Утром я проснулась от того, что кто-то ругается под боком. Оказалось, что я написала в тапки своему мужу. Это самый стыдный поступок! Ведь тогда у нас в самом разгаре был любовно-цветочный период.

© Instagram / helen_yes1

Я никогда не рассказывала историю о том, что хотела бы изменить у пластического хирурга.

Дело в том, что я сделала себе грудь. Об этом все знают. Но еще бы я сделала себе попу. Мне ее очень сложно качать, поэтому я думаю, чтобы «зафигачить себе все там». Будет круто!

Я никогда не рассказывала историю о том, как меня называли в школе.

В школе меня назвали по-всякому. Я была и «дурой», и «тварью», и «косоглазая», и «криволицей», и «косяк». В школе у меня было тяжелое детство. Меня даже караулили за углами и били. С тех пор я научилась хорошо драться.