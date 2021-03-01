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Хирург Давы: «Он не мог справиться с проблемой без операции»

Хирург Давы: «Он не мог справиться с проблемой без операции»

На прошлой неделе Давид Манукян лег в одну из московских клиник, где перенес плановое оперативное вмешательство. Блогер успокоил поклонников, отметив. что чувствует себя хорошо и намерен скоро вернуться к работе.


Ранее «NewsTes.ru» уже сообщил, что Дава сделал абдоминопластику и липосакцию. Теперь же об операциях подробно рассказал хирург Тимур Хайдаров. «Давид не мог самостоятельно справиться с мучавшей его проблемой, без хирургического вмешательства. Он не раз посещал мои консультации. С помощью современных технологий удалось добиться идеального результата», — отметил врач.

По словам специалиста, Давид выбрал «окно» в промежутке между своими съемками, чтобы успеть пройти полный курс реабилитации. «Определенный дискомфорт он еще будет чувствовать, так как было серьезное оперативное вмешательство. Давиду нужно воздержаться от спортивных нагрузок в течение месяца. Но надеюсь, что очень скоро он вернется к привычному образу жизни», — добавил Хайдаров. 

Стоимость абдоминопластики с прорисовкой мышц пресса начинается от 500 тысяч рублей. Сам Давид добиться такого эффекта, даже с помощью тренировок, не смог бы, хотя лишнего веса у него не было. «Он безумно доволен, мне тоже нравится результат», — поделился Тимур в разговоре со «NewsTes.ruом». 

Давид Манукян лег под нож хирурга сразу после участия в проекте «Танцы со звездами». В телешоу канала «Россия 1» блогер и его партнерша Дарья Палей заняли второе место. «Пару дней, ребят, отлежусь, и будут новые видосы, будет очень много крутых проектов, которые я для вас готовлю. В общем, хотел сказать, что все хорошо. Вы меня не теряйте, я просто восстанавливаюсь. Скоро встану на ноги, и будет много контента. Всех люблю», — рассказывал о своем состоянии Дава.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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