Хирург раскрыл подробности страшной операции Давы Манукяна

Алексей Вольцев

Еще недавно Дава шокировал своих поклонников информацией о том, что он (внезапно даже для друзей) лег под нож хирурга. «Пару дней, ребят, отлежусь, и будут новые видосы, будет очень много крутых проектов, которые я для вас готовлю. В общем, хотел сказать, что все хорошо. Вы меня не теряйте, я просто восстанавливаюсь. Скоро встану на ноги, и будет много контента. Всех люблю», — рассказывал бывший парень Бузовой в stories.

Хирург, работающий с блогером, рассказал некоторые детали сотрудничества со знаменитостью: «Давид не мог самостоятельно справиться с мучавшей его проблемой, без хирургического вмешательства. Он не раз посещал мои консультации. С помощью современных технологий удалось добиться идеального результата».

Врач признался, что и он, и пациент довольны от проделанной работы. Теперь Манукян явно будет чувствовать себя увереннее.

«Определенный дискомфорт он еще будет чувствовать, так как было серьезное оперативное вмешательство. Давиду нужно воздержаться от спортивных нагрузок в течение месяца. Но надеюсь, что очень скоро он вернется к привычному образу жизни… Он безумно доволен, мне тоже нравится результат», — цитирует специалиста Тимура Хайдарова «СтарХит».

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