И где они сейчас? Участники «Фабрики звезд», о которых сегодня не слышно

Лидия Мартынова

В нулевых «Фабрика звезд» дала дорогу в большой шоу-бизнес многим начинающим артистам, вот только не все из них пробились на музыкальный олимп. «NewsTes.ru» расскажет о тех участниках некогда популярного проекта, которые остались вне славы.

Маша Алалыкина имела все данные для того, чтобы стать успешной артисткой. Девушка громко заявила о себе на «Фабрике звезд», но вскоре исчезла из виду. Мария приняла решение посвятить себя семье, также она приняла мусульманскую веру. «В погоне за сенсациями люди порой придумывают невероятное. Да, Маша действительно приняла ислам. Это произошло в период первого замужества. Потом развелась с первым супругом, начала изучать новую для себя религию. Ее никто не заставлял становиться мусульманкой, это было осознанным решением», — делилась как-то родительница Алалыкиной.

Сегодня Мария нисколько не жалеет о том, что упустила возможность стать звездой. «Это был ее выбор в пользу такой жизни, никто ее не принуждал и не заставлял. Они с мужем воспитывают детей, занимаются семейными делами. Со мной и родителями Маша тоже поддерживает общение, но после ее переезда, конечно, мы стали видеться реже. Думаю, слухи о ней распространяются из-за отсутствия информации, но могу заверить вас, что и половина из них не соответствует действительности», — отмечала сестра Маши, Маргарита.

Николай Бурлак тоже, как и Алалыкина, стал участником дебютного сезона «Фабрики». После проекта он увлекся кинорежиссурой, окончил ВГИК и теперь снимает кино. Так, на его счету такие картины, как Борис, «Лиризмы», одну из ролей в которой исполнила Лиза Арзамасова. Что касается музыки, то ему пока не до этого.

Помните Костю Дудоладова, который появился в первом сезоне шоу, заняв место Жанны Черухиной и завоевавший сердце Сати Казановой? Известно, что сегодня он не так уж и далек от мира шоу-бизнеса — Дудоладов довольно популярен в светской тусовке в качестве стилиста и является владельцем сети салонов красоты.

На четвертой «Фабрике звезд»яркая и дерзкая Анастасия Кочеткова входила в «Банду» с Тимати наряду с Ратмиром Шишковым и Домиником Джокером, но со временем куда-то пропала. Разведясь с режиссером Резо Гигинеишвили, Кочеткова перебралась в Америку, где работает над кинопроизводством, и у нее, согласно последним данным, двое детей. О личной жизни экс-фабрикантка больно не распространяется.

«Когда Резо ушел от меня и женился на Михалковой, я не желала им зла — это правда. Но всегда была уверена, что на чужом горе счастья не построишь. И узнав, что они развелись, не удивилась. Есть закон бумеранга, его никто не отменял: все слезы, которые по твоей вине выплакал другой человек, обязательно к тебе вернутся. Я, конечно, не буду соболезновать Михалковой и Гигинеишвили. Но и радости не испытываю, скорее сочувствую. Все-таки у них двое детей», — как-то рассказывала Настя о неудавшемся браке с Резо.

Талантливая Юлия Бужилова тоже пропала с радаров поклонников. Она не рассказывает о личной жизни, зато известно, что артистка воспитывает ребенка.

Участнику «Фабрики звезд 5» Константину Легостаеву недавно исполнилось 45 лет. Он занимается тем, что пишет песни для звезд шоу-бизнеса. Так, его перу принадлежат композиции Ани Лорак «Жизнь отдам», Таисии Повалий «Только мой» и многие другие.

В прошлом исполнитель хита «Хали-гали» Алексей Семенов был женат на коллеге по «Фабрике» Елене Темниковой, но семейная жизнь начинающих артистов не сложилась. После неудачи в личной жизни Алексей с головой ушел в продюсирование и, надо сказать, его карьера на этот поприще пошла в гору. Примечательно, что после расставания отношения пары значительно улучшились, более того, оба нашли вторую половинку и стали родителями.

«Темникова мне позвонила на следующий день после того, как я опять женился. Думаю, мы разговаривали последний раз.« Мы с Аней беременны! — сообщил я ей. — Будет девочка. Назовем ее Миша». Темникова завизжала — обрадовалась. Спрашивала, когда увидит нашу малышку. Я в то же время анализировал свои чувства: ничего не дернулось у меня в душе», — откровенничал как-то Семенов.

Юрий Титов, Корнелия Манго, Елена Кукарская, Руслан Масюков не забросили музыку, но о них все равно мало что слышно в последнее время. Об этих артистах публике иногда напоминают фан-аккаунты «Фабрики звезд», где можно найти их выступления прошлых лет.

Что касается Марии Ржевской, которая подавала большие надежды продюсерам, то она, похоже, не хочет слышать о звездном прошлом. Как выяснил недавно «NewsTes.ru», брюнетка воспитывает дочь и занимается делами, не связанными с миром шоу-бизнеса.

«Честно говоря, я не хотела бы, чтобы меня упоминали в контексте «Фабрики звезд». О любых других своих начинаниях готова говорить. Вот сейчас готовлю к выпуску коллекцию мебели. Правда, из-за коронавируса работа над коллекцией осложнилась», — делилась она еще год назад.