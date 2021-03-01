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Инфекционист назвал влияющий на эффективность вакцин от COVID-19 фактор

Инфекционист назвал влияющий на эффективность вакцин от COVID-19 факторФото: TOM BRENNER / Reuters

Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал влияющий на эффективность вакцин от COVID-19 фактор. Об этом сообщает CNN.

По его словам, различные генетические варианты вируса могут снизить потенциал существующих прививок. Тем не менее инфекционист пояснил, что существует определенная «подушка безопасности», которая позволяет вакцинам все равно оставаться в определенной мере эффективными. Он подчеркнул, что в США очень серьезно воспринимают новые мутации вируса.

Ранее президент США Джо Байден увидел «свет в конце туннеля» в ситуации с пандемией коронавируса после одобрения к экстренному применению вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).

Вакцина Johnson & Johnson стала третьим одобренным на территории США препаратом после вакцин компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Препарат производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson & Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина — векторная, подобная российской «Спутник V» и англо-шведской AstraZeneca. В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.

В мире

По материалам: lenta.ru
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